ऊस उत्पादक अडचणीत

पाण्याअभावी १,२३९ हेक्टरवरील ऊस पिकाला फटका
जळकोट, ता. १८ (बातमीदार) : संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने साठवण तलावांमधून होणारा अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी विद्युत जोडण्या तोडल्या आहेत. त्यातच पावसाअभावी विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खालावल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पाण्याअभावी उसाची वाढ खुंटली असून, काही ठिकाणी पीक वाळण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे.
जळकोट तालुक्यात सुमारे एक हजार २३९ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड करण्यात आली आहे. यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि दीर्घकाळ पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाचा फटका बसत आहे. साठवण तलावांतील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या ऊस पिकाला आता पाणी देणे कठीण झाले आहे. परिणामी, पिकाची वाढ खुंटत असून, उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
ऊस हे दीर्घ कालावधीचे पीक असल्याने त्याच्या वाढीसाठी नियमित पाणीपुरवठा आवश्यक असतो. मात्र, पाण्याची उपलब्धता घटल्याने लागवडीपासून केलेल्या खर्चावर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीसाठी मोठा खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांना आता पिकाच्या नुकसानीची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
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पाण्याअभावी अनेक ठिकाणी ऊस पीक वाया जाण्याची वेळ आली आहे. लागवडीपासून आतापर्यंत खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च झाला आहे. त्यामुळे शासनाने नुकसानग्रस्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत द्यावी.
-पांडुरंग वाघमारे, शेतकरी