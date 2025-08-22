Jayakwadi Dam: गोदावरीत ४७ हजार क्युसेकने सोडले पाणी; ‘नाथसागर’ तुडुंब!

पैठण (जि. छत्रपती संभाजीनगर): नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा सुरू झालेला मुसळधार पाऊस, तेथील धरणांतून होत असलेला विसर्ग आणि गोदावरी नदीला आलेल्या पुराचे पाणी झेपावल्यामुळे आधीच ९५ टक्के भरलेल्या येथील जायकवाडी (नाथसागर) धरणातून गुरुवारी (ता. २१) सकाळी आठपासून विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे..धरणाचे १८ दरवाजे प्रत्येकी अडीच फुटांनी उचलून ४७ हजार १६० क्युसेकने पाणी गोदापात्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे गोदाकाठच्या गावांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. यापूर्वी या धरणातून ३१ जुलैला विसर्ग करण्यात आला होता. नाशिक जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक सुरू असल्याने ‘जायकवाडी’तून विसर्ग करताना टप्प्याटप्प्याने बदल करावे लागले..नाशिक जिल्ह्यातील पावसामुळे यंदा जायकवाडी धरण जुलैमध्ये ९३ टक्क्यांपर्यंत भरले होते. वाढती आवक, साठा व पातळी वाढू लागल्यामुळे ३१ जुलैला धरणाचे १८ दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात पाणी सोडावे लागले होते..त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात पावसाने उघडीप दिली. तरीही दोन दिवसांपासून धरणातील साठा ९५ टक्क्यांपुढे होता. याच काळात नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा पाऊस सुरू झाला. तेथील धरणांतून मोठा विसर्ग केला जात असल्यामुळे गोदावरीला पुन्हा पूर आला आहे. हे पाणी ‘जायकवाडी’त येत आहे. त्यामुळे ‘जायकवाडी’तून विसर्ग करावा लागत आहे..धरणाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत यांच्या मार्गदर्शनाखाली धरणाच्या पाणीपातळीवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पाण्याची माहिती धरण नियंत्रण कक्षातून सातत्याने घेतली जात आहे. आमदार विलास भुमरे, उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना, तहसीलदार ज्योती पवार यांनीही पाणीपातळीची माहिती घेतली असून, सरकारी यंत्रणेला खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. गोदाकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..वारा अन् उसळणाऱ्या लाटा...!पाणलोट क्षेत्रातून पाण्याची मोठी आवक होत असल्याने ‘जायकवाडी’ची पाणीपातळी सातत्याने वाढत आहे. वारा सुटल्यामुळे तुडुंब भरलेल्या धरणात मोठमोठ्या लाटा उसळत असल्याचे चित्र आज पाहायला मिळाले. लाटांमुळे उसळणारे पाणी धरणाच्या दरवाजांवरून बाहेर पडत आहे. दरम्यान, धरणाचा रम्य परिसर पाहण्यासाठी पर्यटकांची वर्दळ कायम आहे..Chh.Sambhajinager Assembly Election 2024 छत्रपती संभाजीनगर विधानसभेत माजी नगरसेवकांकडे धुरा.टप्प्याटप्प्याने बदल सकाळी ८.०० ः १८ दरवाजे प्रत्येकी दीड फुटाने उचलले ९,४३२ क्युसेकने विसर्गदुपारी १.०० २८,२९६ क्युसेकने विसर्गरात्री ८.०० ः १८ दरवाजे प्रत्येकी अडीच फूट उचलले४७,१६० क्युसेकने विसर्गधरणात पाण्याची आवक ५१,७२५ क्युसेक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.