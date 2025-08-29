Marathwada Dams: मोठ्या धरणांच्या साठ्यात दुपटीने वाढ; मराठवाड्यातील स्थिती, मानार, सीना कोळेगाव शंभर टक्के भरले

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रमुख प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस झाला. परिणामी, धरणातील पाणीसाठ्यात सद्यःस्थितीत ९३.२० टक्के पाणीसाठा झाला. हा पाणी साठा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दुप्पट वाढला. गेल्या वर्षी २८ ऑगस्टला हा साठा ५३.४२ टक्के इतका होता. ११ मोठ्या धरणांपैकी दोन धरणे शंभर टक्के भरली..मराठवाड्याच्या ११ मोठ्या धरणांची ५१५६.४७ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठवण क्षमता आहे. त्या तुलनेत गुरुवारपर्यंत (ता. २८) जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार सध्या ४८०५.७१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आहे. हे प्रमाण ९३.२० टक्के एवढे आहे. गेल्यावर्षी याच तारखेपर्यंत या धरणांमध्ये २७५४.४१ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ५३.४२ टक्के पाणीसाठा होता. .यंदा चांगला समाधानकारक पाऊस झाल्याने या धरणातील पाणीसाठ्यात दुपटीने वाढ झाली. जायकवाडी धरणामध्ये २१३६.३० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा झाला. निम्न दुधना प्रकल्पात १८१.३२, येलदरीमध्ये ७८७.९६, सिद्धेश्वरमध्ये ७९.१७, माजलगावमध्ये २२९.३०, मांजरामध्ये १७५.५५, पैनगंगा ९२६.९२, मानारमध्ये १३८.२१, निम्न तेरणामध्ये ८८.४१, विष्णुपुरीमध्ये ६२.५७, सीना कोळेगावमध्ये ८९.३५ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा आहे..‘जायकवाडी’च्या विसर्गत वाढपैठण : पाणलोट क्षेत्रातून आवक वाढती असल्याने येथील जायकवाडी (नाथसागर) धरणाच्या विसर्गात वाढ करण्यात आली आहे. धरणाच्या १८ दरवाजांद्वारे आज दुपारपासून ४७ हजार १६० क्युसेकने गोदापात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. धरणात ४९ हजार क्युसेकने पाण्याची आवक होत आहे. धरणातील पाणीसाठा ९८.५७ टक्के असल्याची माहिती शाखा अभियंता मंगेश शेलार यांनी दिली. .गोदाकाठच्या गावांना तहसीलदार ज्योती पवार, धरणाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत यांनी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.‘जायकवाडी’तून गोदापात्रात विसर्ग वाढल्याने धरणाच्या पायथ्याशी असलेला दगडी पूल पाण्याखाली गेला आहे. यामुळे धरणाजवळ असलेल्या जुने कावसन गावाचा संपर्क तुटला आहे. या मार्गाचा शेवगावकडेही जाण्यासाठी वाहनधारक वापर करतात. त्यांचीही गैरसोय झाली आहे..Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर ‘जलपूर’ बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली.धरण यंदाचा गेल्या पाणीसाठा वर्षीची (टक्केवारी)जायकवाडी ९८.४० ६२.९२निम्न दुधना ७४.८६ २३.६६येलदरी ९७.३१ ४०.८२सिद्धेश्वर ९७.७९ ७६.३१माजलगाव ७३.४९ ००मांजरा ९९.२० ३५.३२पैनगंगा ९६.१५ ६५.४४मानार १०० १००निम्न तेरणा ९६.९२ ३३.१२विष्णुपुरी ७७.४५ ९०.३८सीना कोळेगाव १०० ४.३९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.