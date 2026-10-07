जलजीवनची कामे मुदतीत न करणारे ठेकेदार होणार ''ब्लॅकलिस्ट''

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‘जलजीवन’ची कामे वेळेत न झाल्यास ठेकेदार ‘ब्लॅकलिस्ट’
दिरंगाईमुळे टॅंकरने पाणी पुरवावे लागल्यास त्याचा खर्चही वसूल केला जाणार
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव, ता. ७ : जलजीवन मिशनअंतर्गत मंजुरी मिळालेली कामे निर्धारित वेळेत आणि गुणवत्तेसह पूर्ण न करणाऱ्या निष्काळजी ठेकेदारांवर आता थेट काळ्या यादीत टाकण्याची कडक कारवाई केली जाणार आहे. एवढेच नाही, तर कामातील दिरंगाईमुळे एखाद्या गावात टँकरने पाणी देण्याची वेळ आल्यास, त्या टँकरचा संपूर्ण खर्च संबंधित कंत्राटदाराच्या खिशातून वसूल केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जलजीवन मिशनच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणाऱ्यांची कोणतीही गय न करता कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि कंत्राटदार उपस्थित होते.
ग्रामीण भागात पाण्याचा थेट संबंध नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याशी असतो. काम वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे जर गावात पाणीटंचाई निर्माण झाली आणि प्रशासनाला टँकर सुरू करावा लागला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील. टँकरचा संपूर्ण खर्च ठेकेदाराच्या बिलातून वसूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. जलजीवन मिशनचा मूळ उद्देश प्रत्येक घराला नळाने सुरक्षित पाणी पुरवणे हा आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी दूर करून सर्व अपूर्ण कामे वेगाने पूर्ण करावीत आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
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२४८ कामे अजूनही रखडलेली
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण ५९४ योजनांपैकी ३४६ कामे पूर्ण झाली असून, २४८ कामे अजूनही प्रगतिपथावर आहेत. अंतिम टप्प्यात आलेल्या कामांचा वेग वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदत दिली आहे. ९० ते १०० टक्के प्रगती झालेली २५ कामे येत्या ८ दिवसांत पूर्ण करून योजना कार्यान्वित करावी लागणार आहे. तर ८० ते ९० टक्के टप्प्यातील ४४ कामे महिनाभरात पूर्ण करावी लागणार आहे.