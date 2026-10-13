Farmer Success: डाळिंबाच्या बागेत टरबुजाचे आंतरपीक; १० एकरांत २२५ टन उत्पादनाचा प्रयोग

गंगापूर: आधुनिक तंत्रज्ञानाची अचूक जोड दिली, तर शेतीतूनही दमदार उत्पादन घेता येते, हे तालुक्यातील गणेशवाडी येथील प्रगतिशील शेतकरी प्रदीप निरपळ यांनी सिद्ध केले आहे. डाळिंबाच्या बागेत टरबुजाचे यशस्वी आंतरपीक घेत अवघ्या ७० ते ८० दिवसांच्या कमी कालावधीत त्यांनी १० एकरांतून तब्बल २२५ टन उत्पादन मिळवले असून, यातून त्यांना ५१ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे..पारंपरिक शेतीला फाटा देत त्यांनी १ ऑगस्टला डाळिंब बागेत टरबूज लागवडीसाठी ५ बाय ५ अंतराचे बेड तयार केले. त्यावर मल्चिंग पेपरचे आच्छादन करून १ बाय १ फुटावर बियाण्यांची लागवड केली. शेतात साठवलेल्या पाण्याचा थेंब न थेंब ठिबक सिंचनाद्वारे पिकाला दिला. योग्य खतव्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानामुळे फळांची वाढ उत्तम होऊन प्रत्येक टरबूज ७ ते ८ किलो वजनाचे भरले. सध्या नवरात्रोत्सवातील उपवास आणि वाढत्या उन्हामुळे टरबुजाला बाजारात मोठी मागणी असून, व्यापाऱ्यांकडून थेट शेतातून प्रति किलो २३ रुपये दराने खरेदी सुरू आहे..४३ लाखांचा निव्वळ नफाप्रति एकर ७० ते ८० हजार रुपये प्रमाणे १० एकरांसाठी त्यांना सुमारे ७ ते ८ लाख रुपये उत्पादन खर्च आला. १० एकरांतून २२५ टन उत्पादन आणि २३ रुपये किलो भाव पाहता तब्बल ५१ लाख रुपयांची उलाढाल होणार असून, खर्च वजा जाता सुमारे ४३ लाखांचा निव्वळ नफा त्यांच्या पदरात पडणार आहे..युवा शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीची कास धरत सूक्ष्म नियोजन आणि कष्टाची तयारी ठेवली पाहिजे. बाजारातील मागणीचा अभ्यास करून तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने काम केल्यास दुष्काळातही शेती नक्कीच फायदेशीर ठरते.- प्रदीप निरपळ, प्रयोगशील शेतकरीशेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाणी, जमिनीचा पोत आणि बाजारपेठेतील मागणीचा अभ्यास करून पीकपद्धती निवडावी, जेणेकरून कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा मिळवणे शक्य होईल.- बापूराव जायभाये, तालुका कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.