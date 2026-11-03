महिला उद्योजकांची कार्यशाळा

महिला उद्योजक घडविण्यात
धाराशिव राज्यात आघाडीवर
जिल्हा परिषद अध्यक्षांची माहिती; ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत सर्वाधिक नोंदणी
धाराशिव, ता. ३ (बातमीदार) : उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी (मुंबई) यांच्या वतीने ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील महिला उद्योजकांसाठी आयोजित जिल्हास्तरीय एकदिवसीय कार्यशाळेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या प्रकल्पांतर्गत राज्यात सर्वाधिक ४५२ महिला उद्योजकांची नोंदणी धाराशिव जिल्ह्यात झाली आहे. आगामी वर्षात जिल्ह्यात ३ हजार ५०० महिला उद्योजक घडविण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष अर्चना पाटील यांनी दिली.
कार्यशाळेचे उद्घाटन अर्चना पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश काळे उपस्थित होते. ऊर्जा प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक सचिंद्र कांबळे, राज्य व्यवस्थापक सतीश भोसले, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक वनिता डोंगरे, जिल्हा व्यवस्थापक (विपणन) जोगदंड, जिल्हा व्यवस्थापक (आर्थिक समावेशन) आकाश बोब्बे यांच्यासह तालुका अभियान व्यवस्थापक, प्रभाग समन्वयक, प्रभागसंघ व्यवस्थापक आणि महिला उद्योजक सहभागी झाल्या होत्या.
राज्य समन्वयक कांबळे म्हणाले, की ऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात राज्यातील १५० नावीन्यपूर्ण उद्योजकांची निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या उद्योजकांना १८ महिन्यांच्या इन्क्युबेशन प्रक्रियेद्वारे तांत्रिक व आर्थिक साह्य, तसेच बाजारपेठ जोडणीसाठी मदत केली जाणार आहे.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काळे म्हणाले, जिल्ह्यातील उद्योग आणि उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारून धाराशिव जिल्ह्याचा स्वतंत्र ब्रँड विकसित करण्यावर भर राहील.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हाडदळकर म्हणाल्या, की स्वयंसहाय्यता समूहांतील महिला नावीन्यपूर्ण उत्पादने तयार करीत आहेत. जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करण्याची संधी आहे. या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर मार्गदर्शन व सहकार्य केले जाईल. अध्यक्षा पाटील यांनी ग्रामीण महिला विविध अडचणींवर मात करून स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध करीत असल्याचे सांगितले. तसेत जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणाचा स्वतंत्र पॅटर्न विकसित करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. वनिता डोंगरे यांनी प्रास्ताविक, संतोष गवळी यांनी सूत्रसंचालन केले. समाधान जोगदंड यांनी आभार मानले.