छत्रपती संभाजीनगर

छेडछाड किंवा पाठलाग झाल्यास घाबरू नका!

छेडछाड किंवा पाठलाग झाल्यास घाबरू नका!
Published on
छेडछाड किंवा पाठलाग झाल्यास घाबरू नका! --- ​बीड, ता. ७ : महिला व मुलींच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत बीड जिल्हा पोलिस दल आणि पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. वारंवार पाठलाग करणे, लक्ष ठेवणे किंवा त्रास देणे हा गंभीर गुन्हा असून, असा प्रकार घडल्यास महिलांनी न घाबरता तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन बीड पोलिसांच्या वतीने करण्यात आले आहे. ​स्टॉकिंग (पाठलाग करणे) किंवा छेडछाडीसारख्या प्रसंगांना सामोरे जाताना महिलांनी काय करावे, याबाबत पोलिसांनी महत्त्वाच्या ९ टिप्स आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. घाबरून न जाता शक्य तितक्या लवकर गर्दीच्या ठिकाणी किंवा विश्वासू व्यक्तींकडे किंवा सुरक्षित ठिकाणी जावे. संशयित व्यक्तीचे फोटो, व्हिडिओ, चॅट्स, कॉल लॉग आणि मेसेज जतन करून ठेवावेत. घटना घडताच १०० किंवा ११२ वर कॉल करावा अथवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी. त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला सोशल मीडियावरून ब्लॉक करा व अनोळखी रिक्वेस्ट स्वीकारू नका. कुटुंब, मित्र किंवा सहकाऱ्यांना घटनेची कल्पना देऊन एकटे प्रवास करणे टाळावे. सतत एकाच मार्गाने जाणे टाळावे व प्रवासाच्या वेळेत-मार्गात बदल करावा. स्वसंरक्षणाचे प्राथमिक कौशल्य शिकावे आणि सेफ्टी ॲप्सचा वापर करावा. अशा व्यक्तीशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद, मैत्री किंवा गप्पा मारणे पूर्णपणे टाळावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com