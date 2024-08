Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘एक्स-रे’साठी तरुणीला टॉप काढायला लावला; घाटी रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकार

Shocking Incident in the Hospital: घाटी रुग्णालयात रविवारी रात्री एक तरुणी छातीत त्रास होत असल्याने उपचारासाठी गेली होती. यावेळी सोबत एक नातेवाईक महिलादेखील होती.

x ray technician ask girl to took off her clothes for x ray crime news sakal