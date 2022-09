Aurangabad : धक्कादायक ! आईवडील झोपले अन् मुलाने गळफास घेऊन केली आत्महत्या

By

लोहगाव (जि.औरंगाबाद) : लोहगाव (ता.पैठण) येथील टायर पंक्चर दुकान चालकाच्या तरूण मुलाने मध्यरात्री राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. गणेश सुभाष मुसळे (वय ३०) असे मृताचे नाव आहे.आत्महत्येचे कारण मात्र समजू शकले नाही. याबाबत माहिती अशी की टायर पंक्चर दुकान चालक सुभाष मुसळे यांचा एकुलता एक मुलगा गणेश मुसळे हा गेल्या काही महिन्यांपासून पत्नीसह सासुरवाडी शरनापुर येथे राहत होता. (Aurangabad News)

दोन तीन दिवसांपूर्वीच तो आई वडिलांना भेटण्यासाठी लोहगाव येथे आला होता. शुक्रवारी (ता.२) रात्री आईवडील झोपी गेल्यावर उशीरा घरातील एका खोलीत गणेश याने गळफास घेतला. मध्यरात्री आईला जाग आली असता मुलाने गळफास घेतल्याचे दिसले.(Young Man End Himself In Paithan Taluka Of Aurangabad)

त्यानंतर शेजारी, नातेवाईक, स्थानिकांना घटना समजताच पोलीसांना खबर दिली. शनिवारी (ता.तीन) पहाटे जितेंद्र मुसळे यांने बेशुद्ध अवस्थेत गणेश यास बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. रूग्णालयाच्या अहवालावरून बिडकीन पोलीस ठाण्यात सहायक फौजदार घुनावत यांनी आकस्मिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला.

सहायक फौजदार सोमनाथ तांगडे यांनी पंचनामा केल्यावर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आशीष वेदपाठक यांनी शवविच्छेदन केल्यानंतर दुपारी शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पुढील तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. विशाल नेहूल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने, सहायक फौजदार सोमनाथ तांगडे करित आहेत.