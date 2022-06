Aurangabad Crime | पैठणमध्ये गळफास घेऊन तरूणाची आत्महत्या

By

लोहगाव (जि.औरंगाबाद ) : औरंगाबाद (Aurangabad) शेवता (ता.पैठण) येथील मासेमारी करणाऱ्या एकोणीस वर्षीय तरूणाने मंगळवार (ता.३१) रात्री साडेसात वाजेदरम्यान जायकवाडी जल फुगवटा परिसरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. करण उत्तम दळे (वय १९) असे आत्महत्या त्यांचे नाव आहे. घरगुती कारणावरून आत्महत्या केल्याचे पोलीसांकडून समजले आहे. याबाबत मिळालेली माहिती, अशी की जायकवाडी जल फुगवटा क्षेत्रात मासेमारी करून आई, वडील, अपंग बहिणीचा उदरनिर्वाह करणारा शेवता येथील करण दळे याने मंगळवार (ता.३१) सायंकाळी जायकवाडी जल फुगवटा संपादित क्षेत्रातील एका शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. (Young Man Hanged Himself In Paithan Taluka Of Aurangabad)

रात्री बराच वेळ झाला तरीही मुलगा घरी आला नाही. म्हणुन घरच्यांनी शेजारील मुलांना ही माहिती दिली असता त्याचा शोध घेण्यासाठी काही तरूणांनी जल फुगवटा परिसरात धाव घेऊन विजेरीच्या प्रकाश साहाय्याने शोध घेताना करण दळे हा एका झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसला असता त्याला तात्काळ खाली घेऊन बिडकीन (Bidkin) ग्रामीण रूग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले.

बुधवारी (ता.एक) बिडकीन पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार योगेश नाडे यांनी ग्रामीण रूग्णालयात मृताचा पंचनामा केला. वैद्यकीय अधिकारी अशिष वेदपाठक यांनी शवविच्छेदन केले. मृतावर दुपारी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या प्रकरणी बिडकीन पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास हवालदार योगेश नाडे करित आहेत.