Adul News : कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याचे टोकाचे पाऊल; शिवगड तांडा येथील शेतकऱ्याने संपवले जीवन, परिसरात हळहळ

आडूळ : आडूळ शिवारातील शिवगड तांडा (ता. पैठण) येथील मधुकर जयसिंग चव्हाण (वय ५५ वर्षे) या शेतकऱ्याने सततची नापिकी व वाढत्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (ता. २०) रोजी रात्री ८ वाजेच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मधुकर चव्हाण यांच्याकडे ब्राम्हणगाव ता. पैठण शिवारातील गट क्रमांक २२६ व २२७ मध्ये सुमारे १० एकर शेती आहे. मागील काही वर्षांपासून अनियमित पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळी परिस्थितीमुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नव्हते. यामुळे शेतीवरील खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी विविध ठिकाणांहून कर्ज घेतले होते.खत, बियाणे, कीडनाशके, मजुरी आणि इतर उत्पादन खर्च वाढल्याने आर्थिक ताण अधिकच वाढला होता. कर्जफेडीचा तगादा, घरखर्च व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यामुळे ते मानसिक तणावाखाली होते अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर.शुक्रवारी रात्री ८ वाजेच्या ते घराबाहेर पडले व थोडया अंतरावर असलेल्या एका लिंबाच्या झाडाला दोरी बांधून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले. घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईकांनी त्यांना तत्काळ आडुळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. येथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश घुले यांनी तपासून मयत घोषित केले व शुक्रवारी (ता. २१ ) रोजी शवविच्छेदन केले.या प्रकरणी पाचोड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरिक्षक महादेव नाईकवाडे, बिट जमादार रजितसिंग दुलत करित आहे आहे..मृत मधुकर चव्हाण यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, एक मुलगी, सुना व नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्याने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करून कुटुंबाला आधार द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.दरम्यान, सततची नापिकी, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडत असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा या घटनेतून समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.