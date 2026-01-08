छत्रपती संभाजीनगर

ZP Election : झेडपी निवडणुकांचा लवकरच बिगुल वाजणार; १२ जिल्ह्यांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता

आरक्षणाच्या पेचामुळे रखडलेल्या या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोग झाला सक्रिय.
Election Commission to announce ZP elections

Election Commission to announce ZP elections

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचा जोर चढलेला असतानाच आता ग्रामीण भागातील राजकारण तापवणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

आरक्षणाच्या पेचामुळे रखडलेल्या या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोग सक्रिय झाला असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
election
Election Commission
Municipal election
Announcement
zp election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com