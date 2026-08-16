Auric Land Row: ऑरिक विस्तारासाठी भूसंपादनाविरोधात सहा गावांचा एल्गार; शासनाच्या माहितीपत्रकांची होळी, निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : ऑरिक (AURIC) औद्योगिक परिसराच्या विस्तारासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाविरोधात परिसरातील शेतकऱ्यांचा संताप आता रस्त्यावर आला आहे. पाडळी, निलजगाव, घारदोन, घारदोन तांडा, खोडेगाव आणि गाडीवाट या गावांतील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवत शासनाच्या माहितीपत्रकासह संबंधित कागदपत्रांची होळी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत प्रस्तावित भूसंपादनाचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली..ऑरिक औद्योगिक प्रकल्पासाठी हजारो एकर शेतजमीन संपादित करण्याबाबत शासनाकडून अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पिढ्यान्पिढ्या जपलेली जमीन हातातून जाणार असून शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..खोडेगावात हजारोंची गर्दीदरम्यान, भूसंपादनासंदर्भात शेतकऱ्यांचे आक्षेप व हरकती नोंदविण्यासाठी खोडेगाव येथे मोठी बैठक घेण्यात आली. प्रस्तावित भूसंपादनाच्या कक्षेत येणाऱ्या सहा गावांसह परिसरातील हजारो शेतकरी या बैठकीस उपस्थित होते. भूसंपादनाची प्रक्रिया, शासनाची अधिसूचना, शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि प्रशासनाकडे आक्षेप कशा पद्धतीने नोंदवायचे, याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.शेतकऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत “उद्योगाला विरोध नाही; मात्र शेतकऱ्यांची जमीन सक्तीने घेण्यास विरोध आहे,” असे सांगितले. योग्य चर्चा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केल्याशिवाय भूसंपादन पुढे नेऊ नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..शासनाच्या कागदपत्रांची होळी; संतापाचा उद्रेकगाडीवाट येथे शेतकऱ्यांनी शासनाकडून प्राप्त झालेले माहितीपत्रक, नोटीस व संबंधित कागदपत्रांची प्रतीकात्मक होळी करत तीव्र संताप व्यक्त केला. यावेळी भूसंपादनाचा निर्णय रद्द करण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या. शासनाने शेतकऱ्यांची भूमिका गांभीर्याने घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला.सामूहिक आक्षेपानंतर आंदोलनाची दिशा ठरणारभूसंपादनाविरोधात सहा गावांतील शेतकरी एकत्र आले असून प्रशासनाकडे सामूहिक हरकती व आक्षेप नोंदविण्याची तयारी सुरू आहे. आगामी काळात शासन व प्रशासनासोबत चर्चा, निवेदने तसेच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी शेतकरी पुन्हा एकत्र येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.ऑरिकच्या औद्योगिक विकासामुळे परिसराचा कायापालट होत असला, तरी या विकासाची किंमत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या रूपाने मोजावी लागू नये, अशी भूमिका आता शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित भूसंपादनाचा प्रश्न आगामी काळात आणखी चिघळण्याची शक्यता असून प्रशासनासमोर शेतकऱ्यांचा रोष शांत करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.