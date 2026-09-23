मराठवाडा

Ausa News : मुख्यमंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्याला शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याने लागले गालबोट; करपलेले सोयाबीन पाहून शेतकऱ्याने गमावला जीव

‘घाबरू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. दोन दिवसांत दुष्काळाचा जीआर काढून सरसकट मदत देऊ,’
Dattatray kadam

Dattatray kadam

sakal

सकाळ वृत्तसेवाजलील पठाण
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औसा - दुष्काळाच्या झळांनी होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (ता. २३) लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले. औसा तालुक्यातील खरोसा येथे करपलेल्या पिकांची पाहणी करून त्यांनी शेतकऱ्यांना, ‘घाबरू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. दोन दिवसांत दुष्काळाचा जीआर काढून सरसकट मदत देऊ,’ अशी ग्वाही दिली.

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