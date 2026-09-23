Ausa News : मुख्यमंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्याला शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याने लागले गालबोट; करपलेले सोयाबीन पाहून शेतकऱ्याने गमावला जीव

औसा - दुष्काळाच्या झळांनी होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (ता. २३) लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले. औसा तालुक्यातील खरोसा येथे करपलेल्या पिकांची पाहणी करून त्यांनी शेतकऱ्यांना, ‘घाबरू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. दोन दिवसांत दुष्काळाचा जीआर काढून सरसकट मदत देऊ,’ अशी ग्वाही दिली..मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येलाच औसा तालुक्यातील वानवडा येथे एका शेतकऱ्याने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेने दुष्काळाच्या संकटाची तीव्रता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.वानवडा येथील दत्तात्रय मारुती कदम (वय-४५) यांनी मंगळवारी (ता. २२) रात्री दहाच्या सुमारास गुरुनाथ पाटील यांच्या शेतातील ओढ्यात असलेल्या सुबाभळीच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मंगळवारी दिवसभर शेतात फेरफटका मारल्यानंतर करपलेले आणि सुकून गेलेले सोयाबीन पाहून ते हताश झाले होते, अशी माहिती त्यांच्या नातेवाइकांनी दिली..कदम यांच्या कुटुंबाकडे चार एकर कोरडवाहू जमीन आहे. यंदा पावसाने दीर्घ ओढ दिल्याने पेरलेले संपूर्ण पीक पाण्याअभावी सुकून गेले. खते, बियाणे, पेरणी आणि फवारणीवर केलेला खर्च वाया गेल्याने पुढे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, मुलांचे शिक्षण कसे करायचे, या विवंचनेत ते होते. मंडप उभारणीचे रोजंदारीचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे कदम दोन दिवसांपूर्वी पुण्याहून गावी परतले होते. त्यानंतर त्यांनी शेताची पाहणी केली आणि पिकांची झालेली अवस्था पाहून ते अधिकच खचले..मंगळवारी संध्याकाळी ते घरी परतले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरची चिंता कुटुंबीयांच्या लक्षात आली. ते फारसे कोणाशी बोलले नाहीत. रात्री सर्वजण झोपल्यानंतर त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले.मुख्यमंत्री बुधवारी औसा तालुक्यात येऊन शेतकऱ्यांना सरकार खंबीरपणे पाठीशी असल्याचा विश्वास देत होते. दुष्काळाचा जीआर दोन दिवसांत निघेल आणि सरसकट मदत मिळेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. मात्र, त्याच दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला दुष्काळाने होरपळलेल्या एका शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याने शेतकऱ्यांच्या संकटाची भयावहता समोर आली आहे..दत्तात्रय कदम यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, लहान भाऊ आणि दोन मुले असा परिवार आहे. औसा तालुक्यात दुष्काळ आणि नापिकीच्या संकटातून आणखी एका शेतकरी आत्महत्येची भर पडल्याने वानवडा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. औसा पोलिसांनी बुधवारी घटनेचा पंचनामा केला. शवविच्छेदनानंतर वानवडा येथे शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.