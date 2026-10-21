Ausa Crime : औसा हादरले! मदत केल्याच्या कारणावरून भरदिवसा तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांच्या धाकावर प्रश्नचिन्ह

औसा - शहरातील जुन्या बसस्थानकासमोर भरदिवसा एका १९ वर्षीय तरुणावर कोयत्याने सपासप वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना बुधवारी (ता. २१) सकाळी घडली. तेजस राम गायकवाड (रा. संजयनगर, औसा) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. या घटनेने औसा शहर हादरले असून, वर्दळीच्या परिसरात दिवसाढवळ्या धारदार शस्त्राने हल्ला होण्याच्या प्रकारामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाक उरला आहे का, असा सवाल या घटनेच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या बसस्थानकासमोरील मीरा हॉटेल परिसरात सकाळी साडेनऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पवन जाधव याला मदत का केली, या कारणावरून आरोपी अक्षय ऊर्फ आकाश नरवाडे (रा. औसा) याने तेजस गायकवाड यांना शिवीगाळ करून धमकी दिली. त्यानंतर जीवे मारण्याच्या उद्देशाने डोक्यात, दोन्ही हातांवर आणि दोन्ही पायांवर धारदार कोयत्याने वार केले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या गायकवाड यांना औसा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृतीच्या उपचारांसाठी त्यांना पुढील उपचाराकरिता लातूर येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात पाठविण्यात आले..या प्रकरणी २१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४.३३ वाजता औसा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०९ (१), ११८ (१), ११८ (२), ३५२, ३५१ (२), ३५१ (३) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३ (२) (व्ही-ए) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास औशाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी कुमार चौधरी करीत आहेत..भरदिवसा हल्ले; पोलिसांचा धाक नेमका कुठे?शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी कोयत्यासारख्या धारदार शस्त्राने तरुणावर हल्ला होणे ही गंभीर बाब आहे. अशा घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता निर्माण होते. भररस्त्यात हल्ला करण्यापर्यंत गुन्हेगारांची मजल जात असेल, तर पोलिसांचा वचक निर्माण करण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो..गुन्हा दाखल करणे ही कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात असली, तरी अशा घटनांना प्रतिबंध घालणे, संशयित गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवणे आणि शहरातील संवेदनशील भागांत पोलिसांची गस्त प्रभावी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी औसा पोलिसांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. या घटनेच्या तपासातून हल्ल्यामागील कारण स्पष्ट होण्यासह दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.