Ausa Road Accident: दिवाळीसाठी गावी आले, पण काळाने घातला घाला; टाका पाटीजवळ अपघातात काका-पुतण्याचा मृत्यू

-जलील पठाण औसा : औसा-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील टाका पाटीजवळ कार आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात काका-पुतण्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांच्यासोबत असलेला भाचा गंभीर जखमी झाला. रविवारी (ता. १५) सकाळी साडेआठच्या सुमारास हा अपघात घडला. तायप्पा दिगंबर बंडगर (वय ३८) आणि ओंकार गोपाळ बंडगर (वय २४) अशी मृतांची नावे आहेत. मारुती दंडे (वय २४) असे गंभीर जखमीचे नाव असून, त्याच्यावर लातूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे तावशी गावावर शोककळा पसरली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तावशी येथील तायप्पा बंडगर, ओंकार बंडगर आणि मारुती दंडे हे तिघे एमएच २४ सीए १२०३ क्रमांकाच्या दुचाकीवरून शेताकडून गावाकडे जात होते. यावेळी औसाच्या दिशेने जाणाऱ्या एमएच १२ केवाय ९४५२ क्रमांकाच्या कारने त्यांच्या दुचाकीला टाका पाटीजवळ जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता एवढी होती की, दुचाकीवरील तिघेही रस्त्यावर फेकले गेले. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तायप्पा आणि ओंकार यांचा जागीच मृत्यू झाला. मारुती दंडे गंभीर जखमी झाला. कारमधील तिघे जणही जखमी झाल्याची माहिती आहे..अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक आणि भादा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी मारुतीला रुग्णवाहिकेतून लातूर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. या प्रकरणी भादा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..तायप्पा बंडगर हे पुण्यातील एका खासगी कंपनीत नोकरीला होते. दिवाळीचा सण कुटुंबीयांसोबत साजरा करण्यासाठी ते गावी आले होते. मात्र, गावी आल्यानंतर काही दिवसांतच अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. ओंकार हा महाविद्यालयीन विद्यार्थी होता, तर जखमी मारुती हादेखील औसा येथील महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. काका-पुतण्याच्या मृत्यूने बंडगर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, नातेवाइकांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...टाका पाटी अपघातांचे केंद्रऔसा-तुळजापूर महामार्गावरील टाका पाटीजवळ यापूर्वीही अनेक गंभीर अपघात झाले आहेत. या ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे परिसर अपघातप्रवण बनला आहे. तरीही अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेल्या नसल्याची नागरिकांची भावना आहे. महामार्ग प्रशासनाने या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.