मराठवाडा

Road Accident: दिवाळीसाठी गावी आले, पण काळाने गाठले; काका-पुतण्याचा अपघातात अंत!

Two Killed in Head-On Collision : औसा-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावर कार आणि दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या धडकेत काका-पुतण्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात तिघे जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत
Fatal car-bike collision near Taka Junction claims two lives.

Fatal car-bike collision near Taka Junction claims two lives.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औसा, : कार आणि दुचाकीची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील काका-पुतण्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १५) सकाळी औसा-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील टाका पाटीजवळ घडली. तायाप्पा दिगंबर बंडगर (वय ३८) आणि ओंकार गोपाळ बंडगर (वय २४) अशी मृतांची तर मारुती दंडे (वय २४) हा गंभीर जखमी झाला. जखमी मारुती हा ताय्यापाचा भाचा असल्याचे समजते. त्याच्यावर लातूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Latur
accident
road accident
accident awareness campaigns Pune
road accident news