Road Accident: दिवाळीसाठी गावी आले, पण काळाने गाठले; काका-पुतण्याचा अपघातात अंत!

औसा, : कार आणि दुचाकीची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील काका-पुतण्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १५) सकाळी औसा-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील टाका पाटीजवळ घडली. तायाप्पा दिगंबर बंडगर (वय ३८) आणि ओंकार गोपाळ बंडगर (वय २४) अशी मृतांची तर मारुती दंडे (वय २४) हा गंभीर जखमी झाला. जखमी मारुती हा ताय्यापाचा भाचा असल्याचे समजते. त्याच्यावर लातूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..तावशी (ताड) येथील तायाप्पा बंडगर, ओंकार बंडगर आणि मारुती दंडे हे तिघे रविवारी सकाळी दुचाकीने (एमएच २४ सीए १२०३) शेताकडून गावाकडे जात होते. याचवेळी औसाच्या दिशेने जाणाऱ्या कारने (एमएच १२ केवाय ९४५२) त्यांच्या दुचाकीला टाका पाटीजवळ जोरदार धडक दिली. यात तिघेही रस्त्यावर फेकले गेले. .डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तायाप्पा आणि ओंकार यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर, मारुती दंडे गंभीर जखमी झाला. कारमधील तिघेही जखमी झाल्याची माहिती आहे. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांसह भादा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. याप्रकरणी भादा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..तायाप्पा बंडगर हे पुण्यातील एका खासगी कंपनीत नोकरीला होते. दिवाळीचा सण कुटुंबीयांसोबत साजरा करण्यासाठी ते गावी आले होते. मात्र, सणाच्या आनंदात सहभागी होण्याऐवजी त्यांच्यावर काळाने झडप घातली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.