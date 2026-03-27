Dharashiv News: विजेअभावी स्वयंचलित वाहन फिटनेस केंद्र ठप्प; वाहनधारकांमध्ये संभ्रम; नोंदणी प्रक्रिया पडली बंद

कळंब: वाहनांची फिटनेस तपासणी अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी उभारण्यात आलेले अत्याधुनिक ऑटोमॅटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीसी) सध्या वीजपुरवठ्याअभावी बंद असल्याने वाहनधारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धाराशिव येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालयाच्या प्रांगणात ही स्वयंचलित केंद्रे उभारण्यात आली असली तरी मागील आठवड्यापासून वाहनांच्या फिटनेस नोंदणीची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे..प्रवासी व मालवाहतूक वाहनांची सुरक्षा आणि तांत्रिक स्थिती तपासण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने ही आधुनिक प्रणाली सुरू केली आहे. याआधी वाहनांची तपासणी पूर्णपणे मनुष्यबळावर आधारित होती. निरीक्षक वाहनांचे ब्रेक, दिवे तपासून तसेच सुमारे २५० ते ४०० मीटर अंतरावर वाहन चालवून फिटनेस प्रमाणपत्र देत असत; मात्र या पद्धतीत त्रुटी राहण्याची शक्यता असून, निकाल निरीक्षकांच्या वैयक्तिक मतावर अवलंबून राहत होता..नवीन स्वयंचलित फिटनेस चाचणी केंद्रांमध्ये संगणकीय प्रणाली व अत्याधुनिक सेन्सर्सच्या मदतीने वाहनांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. यात ब्रेकिंग सिस्टम, हेडलाइटची दिशा व प्रकाश, स्टिअरिंग अलाइनमेंट, टायरची स्थिती, इंजिनचा आवाज, प्रदूषण पातळी आणि स्पीड गव्हर्नर या सारख्या बाबींचा समावेश आहे..विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या सहा मिनिटांत पूर्ण होणार असून वाहनधारकांचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. नवीन वाहनांना पहिल्या आठ वर्षांसाठी दर दोन वर्षांनी फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. तर आठ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी दरवर्षी तपासणी अनिवार्य आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्यास वाहन रस्त्यावर चालवणे बेकायदेशीर ठरते..गैरव्यवहारांनाही आळा बसेलदरम्यान, स्वयंचलित प्रणालीमुळे प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. तसेच एजंटची मक्तेदारी संपुष्टात येऊन आर्थिक गैरव्यवहारांनाही आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे; मात्र सध्या वीजपुरवठा न झाल्यामुळे हे केंद्र सुरू होऊ शकले नसून, वाहनधारकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे."ऑटोमॅटिक टेस्टिंग स्टेशन उभारले असून, या स्टेशनचे तांत्रिकदृष्ट्या काम पूर्ण झाले आहे. वीजपुरवठा मिळालेला नाही. दोन चार दिवसांत टेस्टिंग स्टेशन कार्यान्वित होईल."— हर्षल डाके, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धाराशिव.