Jalna Crop Damage:अवकाळी पावसाचा गहू, कांदा, मोसंबीवर मोठा फटका – शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू

जालना: अवकाळी पावसासह झालेल्या गारपिटीमुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे रब्बी पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीनंतर अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. मात्र, प्राथमिक अहवाल देताना महसूल विभाग कृषी विभागावर अवलंबून राहिल्याने दोन्ही विभागांच्या प्राथमिक नुकसान अहवालामध्ये तफावत जाणवली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पंचनामे सुरू झाल्यानंतर बाधित क्षेत्र किती? हे स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, कृषी विभागाच्या अहवालानुसार एक हजार ६९२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना अवकाळीचा फटका बसला आहे..जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी आणि रात्री झालेल्या गारपिटीसह अवकाळी पावसामुळे रब्बीमधील गहू, मका, कांदा बियाणे, डाळिंब, टरबूज, मोसंबी, आंबा या फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास अवकाळीमुळे हिरावला आहे. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या या अवकाळी पावसामुळे रब्बी पिकांसह पालेभाज्यांचे मोठे नुकसान झाले..कृषी विभागाच्या अहवालानुसार जालना, बदनापूर, भोकरदन, मंठा आणि घनसावंगी तालुक्यांना गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा फटका बसला. या पाच तालुक्यांतील दोन हजार ८८६ शेतकऱ्यांच्या एक हजार ६९२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल कृषी विभागाने दिला आहे..२५३ हेक्टर क्षेत्रावरील कांदा बाधितबियाणे कांदा पिकाला फटका बसला असून, २५३ हेक्टर क्षेत्रावरील कांदा बाधित झाला आहे. यामध्ये जालना तालुक्यातील १२ हेक्टर, मंठा तालुक्यातील १५०, तर घनसावंगी तालुक्यातील ९१ हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. जिल्ह्यातील ३९४ हेक्टर क्षेत्रावरील गव्हाच्या पिकाचे नुकसान झाले आहे..कृषी, महसूलच्या प्राथमिक अहवालात विसंगतीकृषी आणि महसूल विभागाच्या प्राथमिक अंदाज अहवालामध्ये विसंगती दिसून आली आहे. कृषी विभागाने ३१ गावांमध्ये अवकाळीमुळे नुकसान झाल्याचे सांगितले. बदनापूर आणि घनसावंगी तालुक्यातील किती गावांना याचा फटका बसला, याची संख्या अहवालात नाही. महसूल विभागाने ४४ गावांमध्ये अवकाळीमुळे नुकसान झाल्याचे म्हटले असून, घनसावंगी तालुक्यातील गावांची संख्या दिलेली नाही. शिवाय कृषी विभागाकडून एक हजार ६९२ हेक्टर, तर महसूलकडून एक हजार ३६४.२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, महसूल विभागाकडे सायंकाळपर्यंत घनसावंगी तालुक्यातील बाधित गावांसह शेतकरी संख्या, क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नव्हती..मोसंबीला सर्वाधिक फटकागारपिटीचा मोसंबी पिकाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. जालना तालुक्यातील २८०, मंठा दोन, तर घनसावंगी ३५, असे एकूण ३१७ हेक्टर क्षेत्रावरील मोसंबीचे नुकसान झाल्याचा कृषी विभागाचा अहवाल आहे.."नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल तयार करणे सुरू आहे. माहिती उपलब्ध झाली त्यानुसार एक हजार १३६४.२ हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान आहे. घनसावंगी तालुक्यातील माहिती सायंकाळपर्यंत आली नाही. ती आल्यानंतर अहवाल पुन्हा अपडेट करण्यात येईल."-शशिकांत हदगल, निवासी उपजिल्हाधिकारी"एक तास पावसासह गारपीट झाली. संपूर्ण गहू भुईसपाट झाला आहे. हे नुकसान पाहून काहीच बोलण्याच्या मानसिक स्थितीत नाही. मला अश्रू अनावर होत आहेत. यंदा कांदा पीकही उत्तम आले होते; परंतु या अवकाळीमुळे सर्व नुकसान झाले आहे. एक रुपयाचेही उत्पन्न आता मिळणार नाही. काय करावे, हेच कळेनासे झाले आहे."-अशोक सातभाये, शेतकरी, सिरसवाडी.