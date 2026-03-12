Dharshiv Road Work Issue: तीन वर्षांपासून रखडले आव्हाड-शिरपुरा-कोलेगाव रस्त्याचे काम

शिराढोण: कळंब तालुक्यातील शिराढोण परिसरातील सुमारे १५ गावांना जोडणारा आव्हाड-शिरपुरा ते कोलेगाव हा महत्त्वाचा जिल्हा मार्ग गेल्या तीन वर्षांपासून डांबरीकरणाचे काम रखडल्याने नागरिक व वाहनचालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. खराब रस्त्यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम राज्य शासनाकडून तीन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराला कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले नसून, रस्ता आजही दुरवस्थेत आहे. या रस्त्यावरील सुमारे साडेतीन किलोमीटर अंतराच्या कामाचा ठेका कंत्राटदाराला देण्यात आला होता..दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यावर खडी टाकून ती फोडण्यात आली; मात्र त्यानंतर पुढील कोणतेही काम करण्यात आले नाही. परिणामी रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, पसरलेल्या खडीमुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.या मार्गावरून शिराढोण परिसरातील पंधरा गावांतील नागरिक जिल्हा मुख्यालयाकडे ये-जा करतात. परिसरातील साखर कारखान्यांकडे जाणारी ऊस वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर या रस्त्यावरून होत असते. त्यामुळे खराब रस्त्यामुळे वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण होत असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे..Kalamb Municipal Council Tightens Rules Against Garbage Dumping: कळंबमध्ये कचरा टाकणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीची नजर; नगरपरिषदेकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा.विशेषतः गर्भवती मातांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी जाताना खड्डेमय व अरुंद रस्त्यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहनचालकांना खड्डे चुकवत प्रवास करावा लागत असल्याने वाहतुकीची कोंडी होऊन वादाच्या घटनाही घडत आहेत..Beed Heavy Dust Creating Problems for Commuters: गेवराई–जातेगाव रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य; वर्षभरापासून रुंदीकरणाचे काम रखडले.दरम्यान, रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे संबंधित विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. मंजूर झालेले काम तातडीने पूर्ण करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..जिल्हा मार्गाची अत्यंत दुरवस्था झाल्याने वाहन चालवणे कठीण झाले आहे. रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम मंजूर असूनही काम होत नसल्याने याकडे संबंधित प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.- सचिन परदेशी, शिराढोणसाडेतीन किलोमीटरपर्यंतच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. संबंधित ठेकेदाराला या रस्त्याचे काम सुरू करण्याचे सूचना देण्यात येतील.- एस. डी. यादव, कनिष्ठ अभियंता, कळंब .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.