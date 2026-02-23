Success Story: उकिरड्यावरून लेखकापर्यंतचा प्रवास; बबन माने यांची प्रेरणादायी कथा

कसबे तडवळे (जि. धाराशिव) : एकेकाळी रेल्वेस्थानकावर उकिरडा उकरणाऱ्या बबन माने (माळी) यांनी प्रतिकूलतेच्या छाताडावर वर पाय देऊन यशाचे उत्तुंग शिखर गाठले. आज हजारो पुस्तके वाचून ते ‘अक्षरयात्री’ म्हणजेच लेखक बनले आहेत..१९६८ चा काळ. येडशी रेल्वेस्थानकातील फलाटावर बारा वर्षांचा मुलगा भुकेने व्याकूळ होऊन फिरत असे. आई-वडील कोण, घर कुठे? काहीच ठाऊक नाही. अंगावर धड कपडे नाहीत, सहा-सहा महिने अंगाला पाणी नाही. भूक लागली की प्रवाशांनी टाकून दिलेली नासकी केळी किंवा उकिरड्यावरचे खरकटे खाऊन पोट भरायचे..‘हाड-हाड’ या शब्दांनी आणि दगडफेकीने त्याचे बालपण करपून गेले. नशिबाने त्याला कसबे तडवळ्यात आणले खरे, पण तिथेही हॉटेलच्या नावाखाली चालणाऱ्या अवैध धंद्यांच्या अंधारात तो अडकला. दारू, गांजा आणि गुन्हेगारीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला हा तरुण कधी काळी लेखक होईल, असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नसेल..एका वाक्याने बदलले आयुष्यपंक्चर काढताना एका शाळकरी मुलाने सायकलच्या ‘चेन कव्हर’वरचे एक वाक्य वाचले आणि बबन माने यांच्या कानावर ते पडले. ते वाक्य होते. ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे...’ या शब्दांनी त्यांच्यातील स्वाभिमानाला जागृत केले. ज्या हॉटेलवर लोक दारू पिण्यासाठी येत, त्या ग्राहकांचीच मदत बबन यांनी घेतली. त्यांच्याकडूनच ‘अ, ब, क, ड’ गिरवायला सुरवात केली. ते हात आता पाटी-पेन्सिलही धरू लागले होते..संघर्ष मांडला पुस्तकातआज बबन माने हे केवळ साक्षर नाहीत, तर त्यांनी जगभरातील हजारो उत्तमोत्तम पुस्तकांचे वाचन केले. त्यांच्या सुंदर हस्ताक्षराची भुरळ कोणालाही पडेल. त्यांनी स्वतःचा संघर्ष ‘भिकाऱ्याचं पोर’ या पुस्तकातून मांडला. मनातील जिद्द तुम्हाला कुठे नेऊ शकते, हे याचे उदाहरण आहे. नंतर हॉटेलमधील काम सोडून त्यांनी स्वत:चे हार्डवेअरचे दुकानही थाटले..पुढच्या पिढीचा बनले ‘कणा’नात सृष्टी जगताप हिने सलग १३५ तास नृत्य करून ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नाव कोरले. या यशामागे बबन माने यांची दीड वर्षाची तपश्चर्या होती. त्यांनी सृष्टीला योगाचे धडे दिले. दुसरी नात सई हिने वयाच्या सातव्या वर्षी स्केटिंगवर पाच तास नृत्य केले. तिची आशिया रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली. तिलादेखिल योगाचे धडे दिले..Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य.मुले-मुली उच्चशिक्षितबबन यांच्या सहा मुलांपैकी तीन मुली जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. तीन मुले उच्चशिक्षित (एमएस्सी, बीएड, डीएड) होऊन व्यवसायात यशस्वी आहेत.ज्या जगाने मला दगड मारले, आज त्याच जगाने माझ्या नातीचा गौरव करताना मला राष्ट्रपतींच्या दरबारात मानाने बसवले. हे केवळ शिक्षणामुळे शक्य झाले.- बबन माने (माळी), कसबे तडवळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.