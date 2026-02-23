Success Story: उकिरड्यावरून लेखकापर्यंतचा प्रवास; बबन माने यांची प्रेरणादायी कथा

मराठवाडा

Inspirational Story: बाबन माने हे एकेकाळी रेल्वेस्थानकावर भुकेलेले बालक होते. त्यांनी कठोर संघर्ष, वाचन आणि शिक्षणाच्या जोरावर लेखक बनून स्वतःचे आणि कुटुंबाचे भविष्य उज्ज्वल केले.
कसबे तडवळे (जि. धाराशिव) : एकेकाळी रेल्वेस्थानकावर उकिरडा उकरणाऱ्या बबन माने (माळी) यांनी प्रतिकूलतेच्या छाताडावर वर पाय देऊन यशाचे उत्तुंग शिखर गाठले. आज हजारो पुस्तके वाचून ते ‘अक्षरयात्री’ म्हणजेच लेखक बनले आहेत.

