मराठवाडा

Babargaon Crime: बाबरगाव शिवारात मध्यरात्री अज्ञात चोरांचा डल्ला; १ लाख ७ हजारांचा ऐवज लांबवला

Unknown Thieves Steal Valuables Worth 1.07 Lakh in Babargaon: बाबरगावमध्ये रात्रीच्या अंधारात चोरी; १ लाख ७ हजारांचा मुद्देमाल गायब
Babargaon Shivar Burglary Unknown Thieves Target Property at Night and Steal Valuables Worth 1 Lakh 7 Thousand Rupees

Babargaon Shivar Burglary Unknown Thieves Target Property at Night and Steal Valuables Worth 1 Lakh 7 Thousand Rupees

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजेंद्र व्यास

गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील बाबरगाव शिवारामध्ये अज्ञात चोरांनी मध्यरात्री घरफोडी करून तब्बल १ लाख ७ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात घरफोडी व चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

Loading content, please wait...
crime
robbery