Babargaon Crime: बाबरगाव शिवारात मध्यरात्री अज्ञात चोरांचा डल्ला; १ लाख ७ हजारांचा ऐवज लांबवला

-राजेंद्र व्यासगंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील बाबरगाव शिवारामध्ये अज्ञात चोरांनी मध्यरात्री घरफोडी करून तब्बल १ लाख ७ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात घरफोडी व चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस अधिक तपास करत आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दिलीप वामनराव पठाडे (वय ४८, रा. बाबरगाव, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) यांची बाबरगाव शिवार गट नंबर ३२ मध्ये शेती असून तिथेच तीन खोल्यांचे पत्राचे घर आहे. शनिवार (ता.१४) रोजी रात्रीच्या सुमारास फिर्यादी, त्यांची पत्नी, आई आणि मुली जेवण करून झोपले होते. रात्री सुमारे १ ते २ वाजेच्या दरम्यान अज्ञात चोरांनी शेतातील पत्राच्या घराचा लोटलेला दरवाजा उघडून आत प्रवेश केला..मुलींच्या बॅगा, पत्र्याच्या दोन कोठ्या आणि लोखंडी पेटी उघडून चोरांनी सोन्याचे दागिने व रोकड असा एकूण १ लाख ७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लांबवला. यामध्ये मुलीच्या गळ्यातील सोन्याचे मणीमंगळसूत्र, आईची सोन्याची पोत, रोख रक्कम तसेच इतर सोन्याचे दागिने व चिल्लर असा ऐवज चोरीला गेला आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास... दरम्यान, रात्रीच्या वेळी एका मुलीला जाग आल्यावर तिला घरात एक अनोळखी इसम हातामध्ये मणीमंगळसूत्र घेऊन पळून जात असल्याचे दिसले. तिने ओरडल्यामुळे घरातील इतर जण जागे झाले, परंतु तोपर्यंत अंधाराचा फायदा घेऊन चोराने तिथून पळ काढला. या प्रकरणी पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला असून, अज्ञात चोरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.