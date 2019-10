रुग्णालयातून बाळ गेले चोरीला

अंबाजोगाई : स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयाच्या प्रसूती कक्षातून सोमवारी (ता.14) सहा दिवसापूर्वी जन्मलेले (लिंग-पुरूष) बाळ चोरीला गेले. तर, दुसऱ्या एका वार्डात बेवारस स्त्री जातीचे बाळ आढळले. या घटनेमुळे खळबळ उडाली असून पालकांच्या तक्रारीवरून या घटनेचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया शहर पोलिस ठाण्यात सुरू होती. मुलाच्या लालसेतून स्त्री जातीचे बाळ ठेवून मुलगा असलेल्या बाळाची चोरी झाली असावी असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या कक्षातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने पोलिसांना तपासात अडचण येत आहे. घटनेची माहिती अशी, की मागील आठवड्यात धारूर येथील शेख सैफ यांची पत्नी सफिना या प्रसूतीसाठी येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात दाखल झाल्या होत्या. बुधवारी (ता.09) सायंकाळी 07 वाजता त्यांनी पुरुष जातीच्या अर्भकाला जन्म दिला. सीझर झाल्यामुळे सफिना यांच्यावर सध्या रुग्णालयातील वार्ड (क्र. 08) मध्ये उपचार सुरु होते. सोमवारी (ता.14) दुपारी त्यांचे नातेवाईक काही कालावधीसाठी बाहेर गेले होते. दुपारी 12च्या सुमारास बाळाला जवळ घेतलेल्या सफिना यांनाही झोप लागली. तासाभरानंतर त्यांना जाग आल्यानंतर आपले बाळ न दिसल्याने त्या घाबरून गेल्या. काही वेळात त्यांचे नातेवाईकही परतले, त्यांना ही घटना समजल्यावर त्यांनी बाळाचा सर्वत्र शोध सुरु केला. परंतु, बाळाचा शोध लागला नाही. दरम्यान, याच वेळात रुग्णालयातील वार्ड क्र. 06 मधील स्त्री जातीचे बाळ कोणीतरी आणून ठेवले. हे स्त्री जातीचे बाळ सध्या रुग्णालय प्रशासनाच्या ताब्यात सुखरूप आहे. या घटनेची माहिती मिळताच शहर ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक सुचिता शिंगाडे, दहिफळे आणि जमादार कुलकर्णी यांनी रुग्णालयास भेट देऊन चौकशी केली. या दोन्ही घटनाचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का ? याचा शोध पोलीस घेत आहेत. दरम्यान, या प्रकारामुळे स्वाराती रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. चौकशी समिती नियुक्त

या घटनेनंतर स्त्री रोग व प्रसुती विभागातून बाळ चोरीला जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे. यात हयगय करणारांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आल्याचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांनी सांगितले.

Web Title: baby was stolen from the hospital in beed District