Gram Panchayat Staff Pay: ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या थेट वेतनासाठी पावसाळी अधिवेशनात जोरदार आवाज; बच्चू कडूंचे विधानभवनात विशेष बैठकीचे आश्वासन

चित्तेपिपंळगाव : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना थेट वेतन का दिले जात नाही? त्यांना टप्प्याटप्प्याने वेतन देण्याची पद्धत का ठेवण्यात आली आहे? असा सवाल सरकारला विचारत या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला जाईल. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील. "हे अधिवेशन तुमचे, तर पावसाळी अधिवेशन आमचे," अशा शब्दांत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे राज्याध्यक्ष व आमदार बच्चू कडू यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना विश्वास दिला..महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील लाडगाव येथे २० जून रोजी आयोजित राज्यस्तरीय अधिवेशनात ते बोलत होते. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतून हजारो ग्रामपंचायत कर्मचारी या अधिवेशनासाठी उपस्थित होते..बच्चू कडू यांनी यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच येत्या काही दिवसांत विधान भवनात विशेष बैठक आयोजित करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्यांवर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..अधिवेशनात युनियनचे संस्थापक राज्य सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर यांनी संघटनेच्या ३५ वर्षांच्या कार्याचा आढावा घेतला. युनियनने विविध मागण्यांसाठी केलेली आंदोलने, शासन दरबारी केलेला पाठपुरावा आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी झालेल्या संघर्षाची माहिती त्यांनी सविस्तरपणे मांडली. युनियनचे कार्याध्यक्ष अलाउद्दीन काजी तसेच राज्य उपाध्यक्ष दिलीप डिके यांनीही अधिवेशनाच्या उद्देशावर प्रकाश टाकत कर्मचाऱ्यांच्या संघटित लढ्याची गरज अधोरेखित केली..प्रमुख मान्यवरांची उपस्थितीया अधिवेशनास प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर शिंदे, कार्याध्यक्ष बंडू जवणजाळ, राज्य उपाध्यक्ष दत्ता भोईर, कोषाध्यक्ष विकास भोईर, सचिव अशोक कुथे, सहसचिव नागसेन खंदारे, विभागीय अध्यक्ष संतोष शिंदे, संपर्क प्रमुख दिगंबर सोनटक्के, राज्य सदस्य एकनाथ कीर्तीकर आणि विभागीय सचिव दर्शन डोंगरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती..याशिवाय शिवाजी बागल, दत्ता चौधरी, गणेश भालेराव, ज्ञानेश्वर मोरे, ज्ञानेश्वर अहिरे, सुदाम पठाडे, डी. डी. डोंगरे, अनिल नाडे, आदेश मोकळे, गणेश खिरे, कल्याण ठोंबरे, विठ्ठल उकर्डे यांच्यासह जिल्हा व तालुका पदाधिकारी तसेच राज्यभरातील हजारो ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.