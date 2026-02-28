Badnapur Accident : ट्रेलरच्या धडकेत दुचाकीवरील एक ठार, तर दोन जण जखमी

बदनापूर - भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रेलर ट्रकने पाठीमागून दुचाकीला धडक दिल्याने दुचाकीवरील एक जण जागेवरच ठार झाला. तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी बदनापूर येथे जालना - छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर ईदगाह मैदानासमोर घडला. .या बाबत अधिक माहिती अशी की, कपूरचंद रामचंद गुसिंगे (वय-६२), कप्पुसिंग शिवसिंग काकरवाल (वय-४५) आणि चैनसिंग देवचंद काकरवाल (वय-४० तिघे रा. राजेवाडी ता. बदनापूर) असे तिघे जण आपल्या दुचाकीने (क्रमांक : एम. एच. २० बी. पी. ४३८२) पैठण येथे दहाव्याचा कार्यक्रमासाठी गेले होते..तेथून परतत असताना जालना - छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर बदनापूर येथे ईदगाह मैदानासमोर पाठीमागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनर ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात कपूरचंद गुसिंगे यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. तर कप्पुसिंग काकरवाल आणि चैनसिंग काकरवाल हे जबर जखमी झाले आहेत..जखमी असलेल्या दोघांना स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांच्या मदतीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. दरम्यान, हा अपघात घडल्यावर घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमा झाली होती.त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक काहीकाळ विस्कळीत झाली होती. हा अपघात जिथे घडला ते ठिकाणी प्रचंड वर्दळीचे आहे. त्यामुळे बदनापूर शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर ठिकठिकाणी ट्रॅफिक सिग्नल बसविण्याची मागणी सातत्याने होत असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.