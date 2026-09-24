Badnapur News : दुष्काळाने होत्याचे नव्हतं केलं हो, मायबाप सरकार आता तरी मदत करा; आमदार नारायण कुचे यांच्या दुष्काळी दौऱ्यात शेतकऱ्यांचा टाहो

बदनापूर - कर्ज काढून - उधार उसनवारी करून काळया आईची ओटी भरली हो.. मात्र पावसाने दगा दिल्याने होत्याचे नव्हते झाले. मायबाप सरकार आता शेतकऱ्यांना मदत करून दिलासा द्या, अशी भावनिक साद बदनापूर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आमदार नारायण कुचे यांच्याकडे घातली..आमदार कुचे यांनी गुरुवारी (ता. २४) तालुक्यातील वरुडी, कडेगांव, गेवराई बाजार, गोकुळवाडी आणि बावणेपांगरी या गावात जाऊन दुष्काळग्रस्त पिकांची पाहणी केली. यावेळी आमदार कुचे यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांना निश्चित मदत मिळेल, अशी ग्वाही दिली..या दौऱ्यात आमदार कुचे यांनी कडेगांव शिवारात शेतकरी जगन्नाथ आगलावे यांच्या मका तर सुनीता कान्हेरे यांच्या सोयाबीनच्या पिकांची पाहणी केली. वरुडी शिवारातील विविध शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कापूस या पिकांची पाहणी केली. गेवराई बाजार शिवारात आसराबाई नागवे आणि प्रल्हाद माने यांच्या सोयाबीन, सविता डांभे यांच्या कापूस, गोकुळवाडी शिवारात शेतकरी नारायण कान्हेरे यांच्या मका, रमेश शिंदे यांच्या सोयाबिन, रघुनाथ भडांगे आणि देविदास पवार यांच्या कापूस पिकांची पाहणी केली.यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी अत्यल्प पावसामुळे पिकांच्या नुकसानीची व्यथा मांडताना शासनाकडून भरीव मदतीची अपेक्षा आमदार कुचे यांच्याकडे व्यक्त केली..यावेळी आमदार कुचे म्हणाले की, मराठवाड्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आमच्या सारखे लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी दुष्काळी दौरा करून नुकसानीचा आढावा घेत असून शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील दुष्काळी भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचे वचन दिले आहे..दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आम्ही शासनाकडे निश्चित पाठपुरावा करणार आहोत. दुष्काळाच्या मदतीबाबत सरकार अतिशय गंभीर असून पशुधनाच्या चारा - पाण्याची सोय देखील शासन करणार आहे. टंचाईग्रस्त गावात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. अशा परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी सरकार सर्वप्रकारे मदत करून बळ देणार आहे, अशी ग्वाही दिली.यावेळी आमदार नारायण कुचे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत दुष्काळी परिस्थितीत निर्माण झालेल्या समस्यांची माहिती घेतली..यावेळी तहसीलदार शंकर हंडेश्वर, तालुका कृषी अधिकारी गोपाल गुजर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, तलाठी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. तर आमदार कुचे यांच्या समवेत हरिश्चंद्र शिंदे, अनिलराव कोलते, पद्माकर जऱ्हाड, राधाकिसन शिंदे, गणेश कोल्हे, सुरेश लहाने, कारभारी देवकर, राम पाटील खरात, राधाकिसन शिंदे, पुरुषोत्तम जोशी, बळीराम गिते, राधाकिसन धोत्रे, गजानन काटकर, राजू निंबाळकर, प्रभाकर जोशी, कृष्णा रोडे, योगेश कान्हेरे, अंकुश जमधडे, कल्याण पवार, जनार्धन कोलते, अशोक पवार, बळीराम भडांगे, नंदू धोत्रे, संभाजी कान्हेरे, गोरख हिवाळे, विकास बोर्डे, रफिक भाई, दिलीप चव्हाण, भास्कर सोनवणे, गणेश भोसले, तात्या बाबा देशमुख, अंकुश काजळे, गणेश महाडिक, कृष्णा शिंदे, प्रकाश राठोड, कैलास देशमुख, सुनील देशमुख, एकनाथ मोरे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी बांधव, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.