Badnapur News : दुष्काळाच्या व्यथांनी दानवेंसमोर शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावले

बदनापूर - ‘साहेब, निसर्गाने धोका दिला हो... आम्ही होतं-नव्हतं सारं शेतात टाकलं, मात्र पाऊसच झाला नाही. आता सर्व काही संपलं. मायबाप सरकारने आम्हाला मदत करावी,’ अशी आर्त विनवणी करीत केळीगव्हाण येथील वयोवृद्ध शेतकरी रावसाहेब किसनराव मदन यांनी माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासमोर दुष्काळाची व्यथा मांडली. भावनांचा बांध फुटल्याने दानवेंच्या गळ्यात पडून धायमोकलून रडलेल्या या शेतकऱ्याचे दुःख पाहून उपस्थितांचेही डोळे पाणावले..बदनापूर तालुक्यात अत्यल्प पावसामुळे खरीप पिके करपून गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर दानवे यांनी बुधवारी (ता. २३) राजेवाडी, नजीकपांगरी, केळीगव्हाण, दावलवाडी आणि सोमठाणा येथे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पावसाअभावी सोयाबीन, कपाशी तसेच अन्य खरीप पिकांचे झालेले नुकसान त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले..जालना जिल्ह्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांत दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. पिकांना निर्णायक अवस्थेत पाण्याची गरज असताना ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाने दडी मारल्याने सोयाबीन, कपाशी यांसह खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उत्पादन तर दूरच, पिकांवर झालेला खर्चही निघणार नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातच पशुधनासाठी चारा-पाणी आणि काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे..राजेवाडी येथे शेतकरी संजय गुसिंगे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी दानवेंना करपलेले सोयाबीन आणि कपाशीचे क्षेत्र दाखविले. नजीकपांगरी येथे श्रीराम वाघ, रंगनाथ वाघ, सरपंच संजय वाळके, ॲड. बाळासाहेब वाघ आणि सुभाषराव वाघ यांनी सोयाबीन, कपाशी आणि अन्य खरीप पिके पूर्णपणे सुकल्याची व्यथा मांडली. पिकांवर केलेला खर्चही वसूल होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.केळीगव्हाण येथे दानवेंनी नुकसानग्रस्त सोयाबीन आणि कपाशीची पाहणी केली. यावेळी रावसाहेब किसनराव मदन यांनी दुष्काळाची भीषणता सांगताना अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. ‘दादा, निसर्गाने घात केला हो... सर्व होत्याचे नव्हते झाले. आता सरकारने आम्हा शेतकऱ्यांना थेट मदत द्यावी,’ अशी आर्त मागणी त्यांनी केली..दावलवाडी येथे भगवानराव कदम, वसंतराव जगताप, गणेश जगताप आदी शेतकऱ्यांनी अत्यल्प पावसामुळे झालेल्या खरीप नुकसानीची माहिती दिली. तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी, तसेच पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..राज्याच्या तिजोरीतून मदत - दानवेमराठवाडा आणि विदर्भात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. पिकांना पाण्याची गरज असताना ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने शेवटच्या टप्प्यात पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही ठिकाणी शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. आता पाऊस झाला तरी ही पिके पूर्वपदावर येऊ शकणार नाहीत, असे दानवे यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षातील नेते, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळाची दाहकता जाणून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठित करण्यात आली असून या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दुष्काळी पाहणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकारपर्यंत पोचविण्याचे काम सुरू असल्याचे दानवे यांनी सांगितले..'एनडीआरएफ' च्या मदतीची वाट न पाहता राज्याच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यानंतरही निधी कमी पडल्यास केंद्राकडून मदत घेतली जाईल. पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा, रोजगार आणि शेतीचे नुकसान या चार बाबींवर सरकारचे प्रामुख्याने लक्ष असेल. शेतकऱ्यांच्या अश्रूंना पुसण्यासाठी आणि त्यांना मदत मिळेल, असा विश्वास देण्यासाठी आम्ही बांधावर आलो आहोत, असे दानवे म्हणाले.मुंबईत वातानुकूलित दालनात बसून दुष्काळ जाहीर करता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहणे आवश्यक आहे, असे सांगत दानवे यांनी विरोधकांच्या टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले. यापूर्वी काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जात होती; आता दोन हेक्टरपर्यंत मदत दिली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. शेतकऱ्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..उद्या मीही बांधावर जाणार - कुचेभारतीय जनता पक्षाने दुष्काळी पाहणीसाठी पदाधिकारी तसेच आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना जबाबदारी दिली आहे. माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे अनुभवी नेते आहेत. आज त्यांनी बदनापूर तालुक्यात दुष्काळी पाहणी केली. उद्या मी देखील दुष्काळी पाहणी दौरा करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांचे दुःख जाणून घेणे, पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेणे आणि त्यांच्या व्यथा सरकारपर्यंत पोचविण्यासाठी भाजपचे सर्व नेते, पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील आहेत, असे आमदार नारायण कुचे यांनी सांगितले..यावेळी भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष बद्रीनाथ पठाडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंत जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष कैलास मदन, पद्माकर जऱ्हाड, गजानन मोरे, अरुण पठाडे, प्रदीप साबळे, विष्णू कोल्हे, विलास जऱ्हाड, अमोल चव्हाण, सुशील ढोले आदींसह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.दरम्यान, दानवे यांच्या दुष्काळी पाहणी दौऱ्यात आमदार नारायण कुचे उपस्थित नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. मात्र, कुचे यांनी उद्या स्वतः दुष्काळी पाहणी दौरा करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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