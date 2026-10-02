Badnapur News : ‘साहेब, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, जनावरांसाठी चारा द्या’; वरुडीतील शेतकऱ्यांची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आर्जवी मागणी

बदनापूर - ‘साहेब, कष्टाने पिकवलेले पीक दुष्काळाने हिरावून नेले. आता साल कसे काढावे, लेकरांचे शिक्षण, आजारपणाचा खर्च आणि जनावरांसाठी चारा-पाणी कसे करावे,’ अशी व्यथा मांडत वरुडी (ता. बदनापूर) येथील शेतकऱ्यांनी हेक्टरी एक लाख रुपयांची भरीव मदत देण्याची मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली. शेतकऱ्यांना दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी शासन आवश्यक उपाययोजना करीत असून, सरकार खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी आहे, अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (ता. दोन) दिली..वरुडी येथील राजू सांडू भिसे यांच्या शेतातील पावसाअभावी वाळलेल्या सोयाबीन पिकाची बावनकुळे यांनी पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी दुष्काळाची दाहकता त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. हरिश्चंद्र शिंदे यांनी खरीप पिकांसाठी झालेला खर्च, अत्यल्प पावसामुळे झालेली हानी आणि आगामी वर्षभरातील आर्थिक अडचणींची माहिती दिली. ‘माणसांचे हाल होतीलच, मात्र मुक्या जनावरांच्या चारा-पाण्याचे काय?’ असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. गणेश कोल्हे यांनी मेंढपाळांच्या अडचणी मांडत त्यांच्या खात्यावर थेट चारा-पाण्यासाठी निधी जमा करण्याची मागणी केली..बावनकुळे म्हणाले, जालना जिल्ह्यासह अन्य भागांत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करीत आहे. सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले असून तूर आणि कापूसही शेवटच्या घटकेला आहेत. पाण्याअभावी फळबागांवरही संकट आले आहे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी राज्यातील ११ विभागांच्या माध्यमातून नियोजन सुरू आहे. नाले सरळीकरण, शेतरस्ते, बंधारे बांधणे व दुरुस्ती, तसेच रोजगार हमीच्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल.गावातील पाणी गावात, शिवारातील पाणी शिवारात आणि शेतातील पाणी शेतात जिरविण्याची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जाईल. वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींना चारा उत्पादनासाठी अनुदान देण्यात येईल. गरज भासल्यास बाहेरील राज्यांतूनही चारा आणला जाईल. महसूल विभागाच्या जमिनीवर चारा लागवडीसाठी महिला बचत गटांना पाच एकर जागा व एक लाख रुपये अनुदान देण्याचा विचार आहे, असे त्यांनी सांगितले..दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगून बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आहेत. नुकसानीचे पंचनामे महत्त्वाचे असून त्यावर केंद्राच्या मदतीचे निकष अवलंबून आहेत. पंचनाम्यांसोबत उपग्रह सर्वेक्षण, ड्रोन इमेजिंग व गुगल मॅपिंगद्वारेही नुकसानीची नोंद केली जाईल. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याच्या तिजोरीतून तत्काळ मदत करण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली..शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने बँका, जिल्हा बँका, पतसंस्था व खासगी बँकांना शेती कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना फोन न करण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्याचे उल्लंघन झाल्यास गुन्हे दाखल केले जातील. खासगी सावकारांकडून त्रास झाल्यास फोडून काढू असा इशाराही त्यांनी दिला. चारा उपलब्धतेनुसार तालुक्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, वैरण विकास योजनेसाठी १० ते २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी आमदार नारायण कुचे यांनी तालुक्यातील दुष्काळाची दाहकता मांडत शेतकरी व पशुपालकांना तत्काळ मदत देण्याची मागणी केली..यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, जिल्हा कृषी अधीक्षक कापसे, उपविभागीय अधिकारी एल. के. बागुल, नायब तहसीलदार हेमंत तायडे, तालुका कृषी अधिकारी गोपाल गुजर, पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी ज्योती राठोड, मंडळ अधिकारी एस. आर. भिसे, कृषी मंडळ अधिकारी के. डी. पाटील, तलाठी प्रतिभा गोस्वामी, बद्रीनाथ पठाडे, राधाकिसन शिंदे, पुरुषोत्तम जोशी, राम पाटील, सहदेव अंभोरे, भगवान मात्रे आदींसह अधिकारी, पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते..शासनाने दुष्काळी परिस्थितीत बदनापूर तालुक्यातील १९ हजार ७४९ मेंढपाळ बांधवांच्या पशुधनांच्या चारा - पाण्याची तात्काळ व्यवस्था करावी. मेंढपाळ भटकंतीवर असतात, त्यांच्यापुढे दुष्काळाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. तेव्हा शासनाने तातडीने मेंढपाळांच्या पशुधनांना जगविण्यासाठी थेट त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी, अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.- गणेश कोल्हे (धनगर समाज बांधव, कडेगांव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.