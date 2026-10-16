Badnapur Drought : ‘पाच हजारांत दिवाळी कशी साजरी करायची? दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा आर्त सवाल; रामदास आठवले यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी मांडल्या व्यथा

बदनापूर - पावसाअभावी खरीप पिके करपली, फळबागांचे नुकसान झाले आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. अशा परिस्थितीत दिवाळी साजरी करायची तरी कशी, असा आर्त सवाल बदनापूर तालुक्यातील कुसळी आणि देवगाव शिवारातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासमोर उपस्थित केला..‘दुष्काळाने सारं काही हिरावून नेलं, तुम्हीच सांगा साहेब, आता दिवाळी कशी साजरी करावी? या शब्दांत शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. शासनाकडून दिवाळीपूर्वी मिळणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या आगाऊ मदतीत सणाचा खर्च कसा भागणार, असा सवालही त्यांनी केला..आठवले यांनी शुक्रवारी (ता. १६) बदनापूर तालुक्यातील कुसळी आणि देवगाव शिवारातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. पावसाने ओढ दिल्याने सोयाबीन, कपाशीसह खरीप हंगामातील पिके करपली आहेत. फळबागांचेही नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत सणासुदीच्या काळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी मांडला..राज्य शासनाकडून दिवाळीपूर्वी देण्यात येणारी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत अपुरी असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. पिकांचे नुकसान, शेतीवरील खर्च आणि कुटुंबाच्या गरजा पाहता या रकमेतून दिवाळी साजरी करणेही कठीण असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले..मुख्यमंत्र्यांकडे मदत वाढविण्याची मागणी करणारशेतकऱ्यांच्या अडचणी ऐकून घेतल्यानंतर आठवले म्हणाले की, राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. दुष्काळाच्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी दोन्ही सरकारांकडून भरीव मदत केली जाईल. मात्र, पाच हजार रुपयांच्या आगाऊ मदतीत शेतकऱ्यांची दिवाळी साजरी होणे शक्य नाही, हे मान्य करत त्यांनी मदतीची रक्कम वाढविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विनंती करणार असल्याचे स्पष्ट केले..दुष्काळाच्या झळांनी शेतीचे अर्थकारण कोलमडले असताना सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शासनाच्या मदतीची रक्कम वाढविण्याबरोबरच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती आणि कधी मदत मिळते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.या पाहणीवेळी बदनापूरच्या उपविभागीय अधिकारी लता बागुल, तहसीलदार शंकर हंडेश्वर, गटविकास अधिकारी ज्योती राठोड, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अनिलराव कोलते, मराठवाडा अध्यक्ष ब्रह्मानंद चव्हाण, तालुकाध्यक्ष भगवान मात्रे, देवगावचे सरपंच विनोद मगरे, संतोष वरकड यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.