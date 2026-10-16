मराठवाडा

Badnapur Drought : ‘पाच हजारांत दिवाळी कशी साजरी करायची? दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा आर्त सवाल; रामदास आठवले यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी मांडल्या व्यथा

पावसाअभावी खरीप पिके करपली, फळबागांचे नुकसान झाले आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. अशा परिस्थितीत दिवाळी साजरी करायची तरी कशी.
ramdas athawale visit to badnapur drought farmers

ramdas athawale visit to badnapur drought farmers

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आनंद इंदानी
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बदनापूर - पावसाअभावी खरीप पिके करपली, फळबागांचे नुकसान झाले आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. अशा परिस्थितीत दिवाळी साजरी करायची तरी कशी, असा आर्त सवाल बदनापूर तालुक्यातील कुसळी आणि देवगाव शिवारातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासमोर उपस्थित केला.

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