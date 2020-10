राजेवाडीच्या घरफोडी करणारा पकडला, बदनापूर पोलिसांची कारवाई

बदनापूर (जालना) : तालुक्यातील राजेवाडी (रमदुलवाडी) शिवारात शेतातील घर फोडून चोरट्याने चार लाख ३८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल फेब्रुवारीत चोरला होता. दरम्यान, बदनापूर पोलिसांनी चोरीचा छडा लावत घरफोडी करणाऱ्या एकास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून चोरीचे दोन लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. राजेवाडी (रमदुलवाडी) शिवारातील रणजित अमरसिंग गुसिंगे यांच्या शेतातील घरातून चोरट्याने सोन्याचे दागिने आणि रोख १२ हजार रुपये असा एकूण चार लाख ३८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला होता. यासंदर्भात २६ फेब्रुवारीला बदनापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक मारुती खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक शाहूराव भिमाळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यांना तपासात घरफोडीचा प्रकार अतिजवळील नातेवाइकांनी केल्याचा सुगावा लागला. त्यादृष्टीने तपासाची चक्रे फिरवले. त्यावरून राजेवाडी येथील संशयित जीवन विठ्ठल सुंदरडे (वय २२) या तरुणास ताब्यात घेतले. त्याची सखोल चौकशी केली असता त्याने गुन्हा केल्याची कबुली दिली. शिवाय गुन्ह्यात चोरून नेलेल्या मुद्देमालापैकी दोन सोन्याचे नेकलेस, दोन सोन्याचे गंठन, एक सोन्याची वजेटी असे एकूण दोन लाख ७० हजार रुपये किंमतीचा नऊ तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहे. दरम्यान, संशयिताला बदनापूर न्यायालयात हजर केले असता उर्वरित मुद्देमाल हस्तगत करण्यासाठी चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. हा तपास पोलिस अधीक्षक विनायक देशमुख, अपर पोलिस अधीक्षक समाधान पवार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुधीर खिरडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मारुती खेडकर, शाहूराव भिमाळे, फौजदार पूजा पाटील, सहायक फौजदार इब्राहिम शेख, पोलिस नाईक गजानन जारवाल, विजय राठोड, पोलिस जमादार चरणसिंग बम्हणावत, चालक तथा सहाय्यक फौजदार संग्रामसिंग ठाकूर, पोलिस जमादार रमेश चव्हाण आदींनी उघडकीस आणला आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Badnapur police have arrested the thief at Rajewadi