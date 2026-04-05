Jawkheda Thombre farm fire: जवखेडा ठोंबरे येथे शेतकऱ्याच्या शेडला भीषण आग; ज्वारी कडबा, भुस व औजारे जळून सुमारे ३ लाखांचे नुकसान

केदारखेडा : जवखेडा ठोंबरे येथे आज दुपारच्या सुमारास अचानक लागलेल्या आगीत शेतकरी विष्णू शामराव ढवळे यांचे मोठे नुकसान झाले. या आगीत ज्वारीच्या कडब्याची वळही, भुस तसेच शेतीची विविध औजारे पूर्णपणे जळून खाक झाली असून सुमारे ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.फोटो :जवखेडा ठोंबरे येथे लागलेल्या आगीत ज्वारीच्या कडब्याचे शेड जळताना दिसत आहे.पुर्ण.................अरूण.मिळालेल्या माहितीनुसार, ढवळे यांच्या शेतातील शेडमध्ये साठवून ठेवलेला ज्वारीचा कडबा अचानक पेट घेतला. उन्हाळ्याचे कडक वातावरण आणि वाऱ्याच्या झोतामुळे आगीने काही क्षणांतच भीषण रूप धारण केले. आग वेगाने पसरल्याने शेडमधील सर्व साहित्य भस्मसात झाले..घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली व आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..या घटनेची माहिती संबंधित प्रशासनाला देण्यात आली असून ,अचानक लागलेल्या या आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी शॉर्टसर्किट किंवा उष्णतेमुळे आग लागल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या घटनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाने तातडीने पंचनामा करूण नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.