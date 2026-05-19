Road Accident : करमाड–दहेगाव महामार्गावर दुचाकीस्वार तरुणाचा ट्रकखाली दुर्दैवी मृत्यू; विवाहाला अवघे वर्ष

आडूळ/चित्ते पिंपळगाव : करमाड–दहेगाव राज्य महामार्गावरील बैबळावाडी शिवारातील गेवराई फाटा येथे ट्रक व मोटारसायकलच्या भीषण अपघातात एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १९) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर ट्रक चालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून पोलिसांनी ट्रक ताब्यात घेतला आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, बद्रीनाथ अशोक वाघ (वय २५, रा. गेवराई खुर्द) हे त्यांच्या एमएच-२० एफएफ-४१४५ क्रमांकाच्या मोटारसायकलवरून जात होते. यावेळी करमाडकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या सीजी-०७ बीके-२०७६ क्रमांकाच्या ट्रकने त्यांच्या मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर बद्रीनाथ वाघ गंभीर जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमी बद्रीनाथ वाघ यांना तातडीने उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्याची व्यवस्था केली. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच चिकलठाणा पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला. अपघातानंतर ट्रक चालक फरार झाला असून पोलिसांनी संबंधित ट्रक ताब्यात घेतला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक राजेंद्र बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार विठ्ठल एडके व रकीब शेख करीत आहेत..वर्षभरापूर्वीच झाला होता विवाह; एकुलत्या एक मुलाच्या निधनाने हळहळमृत बद्रीनाथ वाघ यांचा अवघ्या एक वर्षापूर्वीच विवाह झाला होता. ते आई-वडिलांचे एकुलते एक पुत्र होते. त्यांच्या पश्चात आई-वडील, दोन बहिणी असा परिवार आहे. बद्रीनाथ यांच्या अकाली निधनाची बातमी गेवराई खुर्द येथे समजताच गावात हळहळ व्यक्त करण्यात आली असून संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.