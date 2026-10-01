Bajrang Sonawane : 'विलास घुले प्रकरणात माझ्या मुलाला अडकवण्याचा वाल्मिक कराडचा डाव', बजरंग सोनवणेंचा गंभीर आरोप; कथित कॉल रेकॉर्डिंग ऐकवली

Bajrang Sonawane's Allegations in Vilas Ghule Murder Case : बीडच्या केज तालुक्यातील विलास घुले हत्या प्रकरणाला आता नवे राजकीय वळण मिळाले आहे. खासदार बजरंग सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप करत, त्यांचा मुलगा सौरभ सोनवणे याला या हत्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी कट रचण्यात आल्याचा दावा केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी कारागृहातून आरोपी वाल्मिक कराडने फोन केल्याची कथित कॉल रेकॉर्डिंग माध्यमांसमोर सादर केली..बजरंग सोनवणे यांच्या दाव्यानुसार, या कथित संभाषणात सौरभ सोनवणे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात चर्चा होत आहे. “खासदार बजरंग सोनवणेच्या पोराला विलास घुले खून प्रकरणात अडकवा, त्याच्यावर गुन्हा दाखल कर,” तसेच “मृतदेह पोलीस ठाण्यात ठेवा” आणि “टाकीवर चढा” अशा स्वरूपाचे शब्द संभाषणात ऐकू येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. संभाषणातील एका व्यक्तीने वारंवार “जी आण्णा” असे म्हटल्याचेही सोनवणे यांनी सांगितले..Crime: फ्री मोमोजच्या बहाण्याने तरुणींना जाळ्यात ओढलं; नंतर धार्मिक स्थळी अश्लील व्हिडिओ बनवले अन्... रेहानचे भयंकर कृत्य.या प्रकरणात सुरुवातीच्या एफआयआरमध्ये सौरभ सोनवणे यांचे नाव नसल्याचा दावा बजरंग सोनवणे यांनी केला. त्यानंतर पुरवणी जबाबात त्यांच्या मुलाचे नाव घेण्यात आले आणि या संपूर्ण घडामोडीमागे कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उपलब्ध वृत्तांनुसार, सौरभ सोनवणे यांची जून 2026 मध्ये पोलिसांनी सुमारे चार तास चौकशी केली होती. त्यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावत या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले होते..बजरंग सोनवणे यांनी पुढे दावा केला की, विलास घुले हत्या प्रकरणाच्या तपासात एसआयटी आणि सीआयडीकडून चौकशी झाली आहे. पोलिसांनी सौरभ सोनवणे यांचा या घटनेशी संबंध नसल्याचे सुरुवातीला सांगितल्यानंतर नंतर पुरवणी जबाबात त्यांचे नाव कसे आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..कारागृहातून वाल्मिक कराडकडून फोन वापरला जात असल्याचा आरोपही सोनवणे यांनी केला. कराडला कारागृहात मोबाइल आणि सिमकार्ड वापरण्याची सुविधा कशी मिळाली, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच संबंधित कारागृह प्रशासनाचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली..या प्रकरणात काही व्यक्तींनी जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप सोनवणे यांनी केला. तसेच आपल्यावर आणि आपल्या मुलावर करण्यात आलेल्या आरोपांप्रकरणी संबंधित व्यक्तींविरोधात मोठ्या रकमेचा मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.