Agriculture Technology : आता रोबोट तोडणार केळीचे घड! वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना पेटंट

छत्रपती संभाजीनगर, : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे श्रम, वेळ आणि मनुष्यबळ वाचवण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली. केळीच्या झाडावरील पक्व घड अचूकपणे तोडून सुरक्षितरीत्या ट्रॅक्टरमध्ये ठेवणारा रोबोट विकसित करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून या संशोधनाला पेटंटही मिळाले..हा रोबोट विद्यापीठाच्या शहरातील हिमायत बागेतील फळ संशोधन केंद्र प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. संजय पाटील, बदनापूरच्या शासकीय कृषी महाविद्यालयाचे माजी पदव्युत्तर (उद्यानविद्या विभाग) विद्यार्थी लखेसिंग गिरासे आणि प्रा. पराग बागूल यांनी विकसित केला.याबाबत डॉ. पाटील यांनी सांगितले, ‘‘केळीच्या बागेत तयार झालेला पक्व केळीचा घड झाडावरून तोडून तो सुरक्षितपणे ट्रॅक्टरमध्ये ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम हा रोबोट करू शकतो. केळीचे घड तोडणीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, वेळ आणि शारीरिक श्रम कमी करण्याच्या दृष्टीने हे संशोधन अत्यंत उपयुक्त ठरेल.’’ या संशोधनासाठी त्यांना कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी आणि संचालक संशोधन डॉ. भगवान असेवार यांचे मार्गदर्शन लाभले..असे आहे तंत्रज्ञानआणि कार्यपद्धतीकॅमेरा सेन्सर ; केळी घड ओळखण्याचे काम करतो.लायडार सेन्सर ;अंतर मोजून परिसराचा अंदाज घेतो.अल्ट्रासॉनिक सेन्सर ; कामातील अडथळ्यांची ओळख.कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली (एआय बेस्ड सिस्टीम) ; घडाची ओळख पटविल्यानंतर त्याची पक्वता आणि स्थितीचे विश्लेषणहायड्रोलिक रोबोटिक आर्म ;घडाच्या उंचीपर्यंत पोचण्यासाठी व योग्य उंची नियंत्रित करण्यासाठी.ऑटोमॅटिक कटिंग मेकॅनिझम ;केळीच्या घडाचा देठ कापतो.सेफ्टी ग्रीपर ; घड पकडून आधार दिला जातो.ईसीयू किंवा कंट्रोलर ; सेन्सरकडून मिळालेल्या माहितीवर प्रक्रिया करून यंत्र नियंत्रित केले जाते.कलेक्शन बीन ; काढलेले घड सुरक्षित ठेवले जातेट्रॅक्टर माउंटेड फ्रेम ;संपूर्ण यंत्र ट्रॅक्टरला जोडण्यासाठी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.