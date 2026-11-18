परळी वैजनाथ - दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणींवर मात करत आधुनिक शेतीच्या माध्यमातून समृद्धी साधता येते, हे बीड जिल्ह्यातील मांडवा पठाण येथील शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. ग्लोबल विकास ट्रस्टच्या सहकार्याने गावातील ३६ शेतकऱ्यांनी पारंपरिक कापूस आणि सोयाबीन शेतीला पर्याय म्हणून केळी लागवडीचा प्रयोग केला. आज त्यांच्या शेतातील केळी थेट विदेशात निर्यात होत असून, शेतकऱ्यांना लाखोंचे उत्पन्न मिळू लागले आहे..यंदा कमी पावसामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत मांडवा पठाणच्या शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीचा मार्ग स्वीकारला. जलनायक मयंक गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्लोबल विकास ट्रस्टने गावात नदी पुनरुज्जीवन, जीआरए शाफ्ट उभारणी आणि फळबाग लागवडीसाठी विविध उपक्रम राबविले. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न देणाऱ्या शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले..केळी लागवडीसाठी भांडवलाची अडचण दूर करण्यासाठी ए. यू. स्मॉल फायनान्स बँकेच्या माध्यमातून ३६ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख २० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले. उच्च दर्जाची केळी रोपे अल्प दरात देण्यासोबतच मोफत तांत्रिक मार्गदर्शन आणि ठिबक सिंचन संचही उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करून शेतकऱ्यांना केळी उत्पादन घेणे शक्य झाले.केळीचे उत्पादन घेतल्यानंतर योग्य बाजारपेठ मिळणे हे मोठे आव्हान असते. ही अडचण लक्षात घेऊन ग्लोबल विकास ट्रस्टने शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम उत्पादनासाठी मार्गदर्शन केले. तसेच ट्रायडंट ऍग्रोकॉम यांच्या माध्यमातून निर्यातदारांशी थेट जोडणी करून दिली. या प्रयत्नांमुळे मांडवा पठाणच्या शेतकऱ्यांच्या केळीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध झाली असून, त्यांची केळी विदेशात निर्यात होत आहे..जलसंधारणातून शेतीलाही बळ!ग्लोबल विकास ट्रस्टने गावात नदी पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाची कामे केल्याने पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ होण्यास मदत झाली. यामुळे फळबाग लागवडीला चालना मिळाली आहे. यापुढेही संस्थेच्या संपर्कातील गावांमध्ये 'जलतारा'सारखे प्रभावी जलसंधारणाचे उपक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे.फळबाग लागवडीबाबत जनजागृती, अनुदानित रोपे, तांत्रिक प्रशिक्षण, ठिबक सिंचन, आर्थिक सहाय्य आणि निर्यातदारांशी जोडणी अशा विविध माध्यमांतून ग्लोबल विकास ट्रस्ट शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे..मांडवा पठाणच्या ३६ शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीच्या माध्यमातून घडविलेले हे परिवर्तन निश्चितच प्रेरणादायी आहे. योग्य मार्गदर्शन, आर्थिक पाठबळ, पाण्याचे नियोजन आणि बाजारपेठेची जोड मिळाली तर दुष्काळी भागातील शेतीतही समृद्धी निर्माण होऊ शकते, हे या शेतकऱ्यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.