Jintur Agitation : जिंतूरात बंजारा आंदोलनाला हिंसक वळण; उपोषणकर्ते विनोद आडे यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न, वाहनांची तोडफोड, रास्ता रोकोने शहरात खळबळ

जिंतूर - बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी जिंतूर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला सोमवारी (ता. २१) अचानक हिंसक वळण लागले. मागील अनेक दिवसांपासून उपोषण करणारे आंदोलक विनोद आडे यांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याने आंदोलनस्थळी एकच खळबळ उडाली.त्यानंतर संतप्त आंदोलकांनी अचानक रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको केला. यावेळी आयशर ट्रक, ऑटो, आणि स्कूल व्हॅनची तोडफोड करण्यात आल्याने शहरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी विनोद आडे हे गेल्या अनेक दिवसांपासून उपोषण करीत आहेत. शासनाने मागणीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे. सोमवारी आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने समाजबांधव जमले असताना विनोद आडे यांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले.या घटनेनंतर आंदोलनस्थळी मोठा गोंधळ निर्माण झाला आणि काही वेळातच आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून अचानक रास्ता रोको सुरू केला. यावेळी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात असतानाही आंदोलकांनी वाहतूक रोखल्याने रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांची धावपळ उडाली..दरम्यान, संतप्त आंदोलकांकडून रस्त्यावर असलेल्या आयशर ट्रक,ऑटो तसेच एका स्कूल व्हॅनची तोडफोड करण्यात आली. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे वाहनचालक, नागरिक आणि परिसरातील दुकानदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.दरम्यान आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याची माहिती शहरात पसरताच व्यापाऱ्यांमध्येही मोठी घबराट निर्माण झाली. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी अनेक व्यापाऱ्यांनी आपापली दुकाने घाईघाईने बंद केली. त्यामुळे काही काळ बाजारपेठेत शुकशुकाट पसरला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने मोठा बंदोबस्त तैनात केला असतानाही अचानक रास्ता रोको आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना सोमवारी घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आंदोलकांच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत असतानाच सार्वजनिक रस्ते अडविणे आणि वाहनांची तोडफोड करण्याच्या प्रकारामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.दरम्यान, तोडफोड आणि रास्ता रोकोच्या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून पुढे काय कार्यवाही होते याकडे लक्ष लागले आहे सध्या शहरातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.