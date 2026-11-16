Farmer Agitation : बारामती ॲग्रोची गव्हाण बंद! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन; ऊसाला प्रतिटन ४२०० रुपये दर व पहिली उचल ३९०० रुपये देण्याची मागणी

कन्नड- ऊसाला प्रतिटन ४२०० रुपये दर आणि पहिली उचल ३९०० रुपये द्यावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी (ता. १६) बारामती ॲग्रो साखर कारखान्याच्या युनिट क्रमांक दोनवर गव्हाण बंद आंदोलन करण्यात आले. कारखाना प्रशासनाकडून चर्चेसाठी कोणीही अधिकारी न आल्याने संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी मुख्य प्रवेशद्वार ओलांडून थेट गव्हाणीपर्यंत धाव घेतली. सुरू असलेली गव्हाण बंद पाडून तेथेच ठिय्या आंदोलन केले..ऊसदराच्या मागणीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी सकाळी दहापासून कारखान्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. कारखाना प्रशासनाने गेटवर येऊन चर्चा करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती. मात्र, दुपारी १२.५१ वाजेपर्यंत प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी चर्चेसाठी न आल्याने आंदोलक आक्रमक झाले. त्यांनी घोषणाबाजी करत मुख्य प्रवेशद्वार ओलांडले आणि सुरू असलेली गव्हाण बंद पाडली. त्यानंतर गव्हाणीतच ठिय्या देत आंदोलन सुरू ठेवले..या आंदोलनात कृषिभूषण भाऊसाहेब थोरात, पंचायत समिती सदस्य सिद्धेश्वर झाल्टे, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा सांबळे, तालुकाध्यक्ष प्रकाश बोरसे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. अण्णासाहेब शिंदे, दिनकर पवार, सुनील बोडखे, अविनाश डगळे, शिवाजी बचाटे, राजू बोंगाने, सचिन गायके, एस. बी. अकोलकर, किसन शेजवळ, दीपक शेजवळ यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते..प्रतिक्रिया -'४२०० रुपये दर कोणी निश्चित केला असेल, तर त्यांनी आम्हाला त्याचे गणित समजावून सांगावे. सध्या आमची रिकव्हरी ८.३० ते ८.७५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे आम्ही कोणत्या पद्धतीने दर देऊ शकतो, हे त्यांनी समजून घ्यावे. ऊसाचा दर हा प्रत्येक कारखान्याच्या रिकव्हरीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे कोल्हापूरची तुलना बारामतीशी करता येणार नाही. मागील वर्षी आम्ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीने दर दिला होता. यंदा रिकव्हरी चांगली आल्यास निश्चितच चांगला दर देऊ. आडात असेल तर पोहऱ्यात येते. आमची एफआरपी ३९१२ रुपये आहे. रिकव्हरीनुसारच ऊसाला दर दिला जाईल.'- सुभाष गुळवे (उपाध्यक्ष, बारामती ॲग्रो, युनिट क्रमांक २, कन्नड).'कारखान्याने ऊसाला ३९०० रुपये पहिली उचल द्यावी, मागील हंगामातील १०० रुपये फरक द्यावा. तसेच कन्नड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तोडणी व वाहतुकीसाठी अवाजवी खर्च लावला जातो. त्यामध्ये २०० रुपयांची कपात करावी, अशा मागण्या आम्ही ९ नोव्हेंबर रोजी कारखाना प्रशासनाकडे केल्या होत्या. आठ दिवसांत ऊसदर जाहीर करावा, आम्हाला आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये, असेही सांगितले होते. मात्र, प्रशासनाने आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आम्हाला गव्हाण बंद आंदोलन करावे लागत आहे. जोपर्यंत ऊसदर निश्चित होत नाही, तोपर्यंत हे गव्हाण बंद आंदोलन सुरूच राहील.'- भाऊसाहेब थोरात (प्रदेश सदस्य, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.