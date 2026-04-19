Jalna News: रस्त्यावर तीन-तीन फुटांचे खड्डे; बरंजळा साबळे ते जवखेडा ठोंबरी मार्गाची दुरवस्था

केदारखेडा: बरंजळा साबळे ते जवखेडा ठोंबरी या सुमारे ४ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावरील डांबरीकरण पूर्णपणे उखडल्यामुळे रस्त्यावर दोन ते तीन फूट खोल खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून वाहतूक धोकादायक बनली आहे..सदर मार्गावर महाविद्यालय असल्यामुळे दररोज शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करतात. मात्र, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे विद्यार्थ्यांना ये-जा करताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असून पालकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे..हा मार्ग जाफराबाद व माहोरा परिसराला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असल्याने येथे सतत वाहतूक सुरू असते. मात्र, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी डांबरीकरण झाल्यानंतर अद्याप कोणतीही ठोस दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही..वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.रस्त्याची अवस्था अत्यंत खराब झाल्यामुळे या मार्गावर छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणारी बससेवा सुरू होऊ शकलेली नाही..त्यामुळे नागरिकांना अतिरिक्त प्रवासाचा त्रास सहन करावा लागत आहे.स्थानिक ग्रामस्थ, विद्यार्थी व वाहनचालकांनी प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.