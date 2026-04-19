मराठवाडा

Jalna News: रस्त्यावर तीन-तीन फुटांचे खड्डे; बरंजळा साबळे ते जवखेडा ठोंबरी मार्गाची दुरवस्था

Daily Commuters and Students Face Major Trouble: बरंजळा साबळे ते जवखेडा ठोंबरी मार्गावरील डांबरीकरण उखडल्यामुळे २–३ फूट खोल खड्डे पडले आहेत. विद्यार्थी, वाहनचालक व ग्रामस्थ वाहतुकीत अडचणीत असून प्रशासनाकडे तातडीने दुरुस्तीची मागणी करण्यात येत आहे.
Jalna News

Jalna News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केदारखेडा: बरंजळा साबळे ते जवखेडा ठोंबरी या सुमारे ४ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावरील डांबरीकरण पूर्णपणे उखडल्यामुळे रस्त्यावर दोन ते तीन फूट खोल खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून वाहतूक धोकादायक बनली आहे.

Jalna
Marathwada

