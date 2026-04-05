Marathwada News: बर्दापूर आरोग्य केंद्राच्या छतातून गळती, डॉक्टर टेबलवर उभे राहून काम करत आहेत

बर्दापूर: अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर परिसरात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. अचानक आलेल्या पावसामुळे केंद्राच्या इमारतीचे छत अक्षरशः चाळणीसारखे गळू लागल्याने ओपीडी, वॉर्ड आणि स्टोअर रूममध्ये पाणीच पाणी साचले. .परिस्थिती इतकी गंभीर होती की, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना टेबलवर उभे राहून कामकाज करावे लागले, तर वॉर्डातील पाणी उपसताना कर्मचाऱ्यांची मोठी दमछाक झाली.बर्दापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत परिसरातील मोठ्या लोकसंख्येला २४ तास आरोग्य सेवा पुरवली जाते. मात्र, या केंद्राची इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत मोडकळीस आली आहे..शनिवारी झालेल्या पावसाने इमारतीच्या छतातून पाणी गळू लागल्याने रुग्णांची आणि डॉक्टरांची मोठी तारांबळ उडाली. वॉर्डात पाणी साचल्याने महागडे वैद्यकीय साहित्य भिजून नुकसान होऊ नये म्हणून ते तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले. काही ठिकाणी छताचे प्लास्टर गळून पडण्याची भीती निर्माण झाल्याने रुग्ण वॉर्डात थांबायलाही तयार नाहीत..इमारतीच्या छताला गेलेले तडे, खिडक्यांची तुटफूट, मोडलेले दरवाजे आणि कर्मचारी निवासाची झालेली खंडर अवस्था, अशा अनेक समस्यांच्या विळख्यात हे आरोग्य केंद्र अडकले आहे..परिसरात पसरलेली दुर्गंधी आणि अपुऱ्या स्वच्छतेमुळे आरोग्याचे रक्षण करणाऱ्या केंद्रातच नागरिक आजारी पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पाऊस आल्यावर इमारतीचे छत गळते, तर उन्हाळ्यात प्लास्टर कोसळण्याचा धोका असतो. प्रशासनाने परिस्थितीची दखल घेऊन नवीन इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी होत आहे.