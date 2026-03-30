Dharashiv News: गव्हाची वाढली आवक, पण ज्वारीने खाल्ला भाव; घटलेल्या क्षेत्रामुळे ज्वारीला झळाळी; हरभरा, गव्हाचे दर मात्र स्थिर

धाराशिव: जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसह सीमेवरील मोठ्या बार्शी बाजार समितीत सध्या रब्बी हंगामातील पिकांची आवक मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आहे. गहू, हरभरा आणि ज्वारी या पिकांनी बाजारपेठा गजबजल्या आहेत. मात्र, यंदाच्या हंगामात गव्हाच्या तुलनेत ज्वारीने बाजी मारली असून, ज्वारीला मिळणारा भाव शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. दुसरीकडे काढणी आणि मळणीसाठी सोयीस्कर असल्याने शेतकऱ्यांनी हरभरा व गव्हाला पसंती दिली असली, तरी ज्वारीच्या घटलेल्या क्षेत्रामुळे तिच्या दरात सुधारणा पाहायला मिळत आहे..बार्शी बाजार समितीत सध्या ज्वारीला चार हजार ते पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळत आहे. याउलट गव्हाला २५०० ते ३००० रुपये आणि हरभऱ्याला ५३०० ते ५५०० रुपये दर मिळत आहे. ज्वारीचे दर वधारण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. यंदा कांदा, हरभरा आणि गव्हाच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याने ज्वारीच्या पेरणी क्षेत्रात घट झाली आहे..ज्वारीची काढणी आणि मोडणी करण्यासाठी दरवर्षी भासणारी मजुरांची कमतरता, हे ज्वारीचे क्षेत्र कमी होण्याचे मुख्य कारण ठरत आहे. तसेच मागीलवर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेला पाऊस यामुळे ज्वारीच्या पेरणीला विलंब झाला, ज्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे..गहू आणि हरभऱ्याची आवक जोमातज्वारीच्या तुलनेत गव्हाची आणि हरभऱ्याची काढणी व मळणी यंत्राच्या साह्याने करणे सोपे असल्याने शेतकऱ्यांनी या पिकांच्या पेरणीला प्राधान्य दिले होते. परिणामी, आता बाजार समितीत या दोन्ही पिकांची आवक वाढली आहे. आवक जास्त असल्याने दरात काही प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत असले, तरी दर टिकून राहतील, अशी शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..दर टिकून राहण्याचा अंदाजबार्शी बाजार समितीतील अडतदार तानाजी मिठे यांच्या मते, गहू, ज्वारी आणि हरभऱ्याची आवक आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. बाजारात सध्या ज्वारीला मागणी जास्तअसल्याने तिला चांगला दर मिळत आहे. आगामी काळातही हे दर स्थिर राहण्याची किंवा त्यात थोडी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत..शेतकऱ्यांची मानसिकता बदललीकमी कालावधीत हाती येणारी पिके आणि यंत्राद्वारे काढणी शक्य असलेल्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढत आहे. मजूरटंचाईच्या समस्येमुळे पारंपरिक ज्वारीचे पीक घेण्याऐवजी शेतकरी आता गहू आणि हरभऱ्याच्या पेरणीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांकडे ज्वारीचे उत्पादन झाले आहे, त्यांना सध्याच्या टंचाईचा फायदा चांगल्या दराच्या स्वरूपात मिळत आहे.