Panchayat Raj Review: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत सावखेडा बु. ग्रामपंचायतीची तपासणी

महेश रोडेनिल्लोड : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत तालुकास्तरीय मूल्यांकन तपासणी समिती, पंचायत समिती येवला यांनी ग्रामपंचायत सावखेडा बु खु., तालुका सिल्लोड, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर येथे भेट देत विविध विकासकामांची पाहणी केली. यावेळी ग्रामपंचायतीमार्फत अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांची घटकनिहाय तपासणी करण्यात आली..तालुका मूल्यमापन तपासणी समितीचे अध्यक्ष तथा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती येवला श्री. संदीप वायाळ यांनी गावातील विकासकामांची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले. तसेच ग्रामपंचायतीने केलेल्या उत्कृष्ट व दर्जेदार कामाचे कौतुक करत प्रशंसा केली..यावेळी तालुकास्तरीय मूल्यांकन तपासणी समितीचे सचिव भारत मोहिते (विस्तार अधिकारी पंचायत), दिपक दाभाडे (शाखा अभियंता पाणीपुरवठा), शुभम पवार (तालुका व्यवस्थापक एमएसआरएलएम), अंबिकेत गडकर (तांत्रिक अधिकारी मनरेगा), प्रवीण मिटके (ब्लॉक मॅनेजर) उपस्थित होते..तसेच पंचायत समिती सिल्लोडचे विस्तार अधिकारी अण्णासाहेब गाडेकर, राधाकिसन चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गट समन्वयक केशवकांत बुलबुले, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान संगणक परिचालक भगवान फरकाडे, ग्रामपंचायत अधिकारी विलास ढेंगे, सरपंच काशिनाथ गोरे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रताप शेळके, अंकुश भोजने, योगेश गोंगे, तंटामुक्ती अध्यक्ष रघुनाथ तांबे, मुख्याध्यापक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, मदतनीस, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.