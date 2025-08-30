Accident: भीषण अपघात! भरधाव कंटेनरच्या धडकेत बीडमधील सहा जणांचा मृत्यू

Beed Latest News: बीडमध्ये शनिवारी सकाळी भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. भरधाव कंटेनरने दिलेल्या धडकेत चौघांचा जागेवरच दुर्दैवी मृत्यू झाला तर दोघेजण उपचारादरम्यान मृत पावले. शहरातून जाणाऱ्या धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर हा अपघात झाला..बीड शहरापासून जवळच असलेल्या नामलगाव फाटा उड्डाणपुलाजवळ एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरने पायी जाणाऱ्या सहा जणांना चिरडले. या चौघांचा जागीच मृत्यू झाला तर दोघे जखमी झाले होते. त्यांना बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं होतं. परंतु त्यांचाही मृत्यू झाला..शनिवारी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. अपघातग्रस्त सहा जण हे पेंडगाव येथे दर्शनासाठी जात असल्याची माहिती आहे. बीड ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत कंटेनर चालकाला ताब्यात घेतलेलं आहे. .प्राथमिक माहितीप्रमाणे, विशाल श्रीकिसन काकडे, रा. शेकटे, ता. शेवगाव, जि. अहमदनगर, अमोल नामदेव गरजे, रा. बोधेगाव, ता. शेवगाव, आकाश कोळसे, पवन जगताप, किशोर तोर, रा. बाबुलतरा, ता. गेवराई ही मृतांची नावे आहेत. आणखी दोन जणांचा मृतांमध्ये समावेश झाला असून नावे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.