बीड: बीडकरांच्या अनेक पिढ्यांनी ज्या रेल्वेचे स्वप्न डोळ्यात साठवले होते, त्या स्वप्नपूर्तीचा प्रवास आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. अहमदनगर-बीड-परळी या २६१ किलोमीटरच्या जीवनवाहिनीसाठी असलेले भूसंपादनाचे अडथळे आता इतिहास जमा होणार आहेत. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्वतः कंबर कसली असून, एसी केबिन सोडून थेट बांधावर जात त्यांनी रेल्वेच्या मार्गातील तांत्रिक काटे दूर केले आहेत. त्यांच्या या धावपळीच्या दौऱ्यामुळे बीडच्या विकासाच्या इंजिनाला आता नवा वेग मिळाला आहे..जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांनी वडवणी, धारूर आणि परळी या तीन महत्त्वाच्या तालुक्यांचा झंझावाती दौरा केला. वडवणीतील बावी व लोणवळ, धारूरमधील देवदहिफळ, चाटगाव, फकीर जवळ तर परळीतील खामगाव, तपोवन, मलनातपूर, बहादूरवाडी, टोकवाडी आणि ब्रह्मवाडी या गावांना भेटी देत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मनात असलेल्या शंकांचे जागेवरच निरसन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासक भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, यामुळे रखडलेले काम आता विनाअडथळा सुरू होणार आहे..रेल्वे प्रशासनाला १५ मे पर्यंतची कडक डेडलाइन देत, पावसाळ्यापूर्वी महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या दौऱ्यात उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले, रेल्वेचे उपअभियंता लोलागे, भूमी अभिलेख अधीक्षक कृष्णा शिंदे, परळीचे तहसीलदार विनोद रानावरे आदी अधिकारी ताफ्यासह उपस्थित होते..२६१ किमीचा विकास मार्गअहमदनगर-बीड-परळी हा २६१ किमीचा रेल्वे मार्ग बीड जिल्ह्यासाठी केवळ प्रवासाचे साधन नाही, तर तो आर्थिक क्रांतीचा मार्ग ठरणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर बीड जिल्हा थेट मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राशी जोडला जाईल. सध्या हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होत असून, १५ मेची डेडलाइन पाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आता कामाचा वेग दुप्पट करणार आहे..बांधावर संवाद आणि जागेवरच तोडगाजिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी केवळ आदेश न देता प्रत्यक्ष गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. अनेक ठिकाणी भूसंपादनाबाबत तांत्रिक पेच होते, जे केवळ कागदोपत्री न सुटता प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्याने सुटले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याने आता वडवणी ते परळी दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाचे काम युद्धपातळीवर सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.