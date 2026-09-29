मराठवाडा

Dog Attack: बीडमध्ये धक्कादायक घटना! मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात सहा वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत

Beed Ambajogai Stray Dog Attack: रोशन कॉलनीत राहणाऱ्या फरहानवर काही दिवसांपूर्वी मोकाट कुत्र्यांच्या टोळक्याने अचानक हल्ला केला होता. या भीषण हल्ल्यात तो गंभीररीत्या जखमी झाला होता.
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संतोष कानडे
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Six-Year-Old Boy Dies During Treatment: बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई शहरात अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यामध्ये एका सहा वर्षांच्या चिमुकल्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. ही घटना शहरातल्या रोशन कॉलनी परिसरात घडली. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण शहर हादरुन गेले आहे.

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