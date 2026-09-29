Dog Attack: बीडमध्ये धक्कादायक घटना! मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात सहा वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत

Six-Year-Old Boy Dies During Treatment: बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई शहरात अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यामध्ये एका सहा वर्षांच्या चिमुकल्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. ही घटना शहरातल्या रोशन कॉलनी परिसरात घडली. या हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण शहर हादरुन गेले आहे..फरहान आस मोहम्मद कुरेशी या सहा वर्षांच्या मुलावर काही दिवसांपूर्वी मोकाट कुत्र्यांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात चिमुकला गंभीर जखमी झाला होता. मंगळवारी उपचारादरम्यान त्याने अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात संताप व्यक्त केला जतोय..Akola News : बांधावर यंत्रणा पोहोचणार कधी? चार दिवसांत पंचनाम्यांचे आदेश; प्रत्यक्ष पाहणीत काही भागांत अद्याप सर्वेक्षणाला सुरुवात नसल्याचे चित्र.रोशन कॉलनीत राहणाऱ्या फरहानवर काही दिवसांपूर्वी मोकाट कुत्र्यांच्या टोळक्याने अचानक हल्ला केला होता. या भीषण हल्ल्यात तो गंभीररीत्या जखमी झाला होता. त्याच्यावर सुरुवातीला अंबाजोगाईत आणि प्रकृती अधिकच खालावल्याने त्यानंतर लातूर येथे शर्थीचे वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. मात्र, दुर्दैवाने मृत्यूशी सुरू असलेली त्याची झुंज आज अपयशी ठरली आणि या निष्पाप बालकाने जगाचा कायमचा निरोप घेतला..Akola Drought : अकोल्यात खारपाणपट्ट्यात सप्टेंबरअखेरच दुष्काळाची दाहकता! महिनाभरातून एकदा नळाला पाणी; टाक्यांमध्ये साठवलेले पाणी आरोग्यास घातक.सध्या अंबाजोगाई शहरात मोकाट कुत्र्यांचा प्रचंड सुळसुळाट वाढला असून लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक रस्त्यावरून चालताना कमालीचे असुरक्षित झाले आहेत. नगरपालिकेने या जीवघेण्या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत असून मोकाट जनावरांचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.