मराठवाडा

Beed Tiger Attack : बीडच्या आष्टी तालुक्यात वाघाच्या हल्ल्यात ४० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; देवळाली परिसरात भीतीचे वातावरण

Tiger Attack in Beed : बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात चारा आणण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यावर वाघाने अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला असून परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Tiger Attack in Beed

Tiger Attack in Beed

eSakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आष्टी (जि. बीड): तालुक्यातील देवळाली (लोखंडी) शिवारातील सोनी पठार भागात शनिवारी सकाळी वाघाने केलेल्या भीषण हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासात बिबट्या की वाघ, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, हा हल्ला वाघानेच केल्याची पुष्टी वन विभागाने केली. देविदास माणिक टकले (वय ४०, रा. देवळाली परिसर, ता. आष्टी) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून या घटनेमुळे देवळाली, लोखंडवाडीसह संपूर्ण तालुक्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

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