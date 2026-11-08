Beed Tiger Attack : बीडच्या आष्टी तालुक्यात वाघाच्या हल्ल्यात ४० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; देवळाली परिसरात भीतीचे वातावरण

आष्टी (जि. बीड): तालुक्यातील देवळाली (लोखंडी) शिवारातील सोनी पठार भागात शनिवारी सकाळी वाघाने केलेल्या भीषण हल्ल्यात एका शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासात बिबट्या की वाघ, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, हा हल्ला वाघानेच केल्याची पुष्टी वन विभागाने केली. देविदास माणिक टकले (वय ४०, रा. देवळाली परिसर, ता. आष्टी) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून या घटनेमुळे देवळाली, लोखंडवाडीसह संपूर्ण तालुक्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..तालुक्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती जाणवत असून, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न बिकट बनला आहे. त्यामुळे आपल्या गुरांसाठी चारा आणण्याच्या हेतूने देविदास टकले हे शनिवारी सकाळी आठच्या सुमारास वनक्षेत्रालगत असलेल्या खासगी शेतात गवत कापण्यासाठी गेले होते. सकाळच्या वेळी वन्यप्राण्यांची हालचाल अधिक असते. दबा धरून बसलेल्या वन्यप्राण्याने अचानक त्यांच्यावर प्राणघातक झडप घातली. हा हल्ला इतका भीषण होता, की त्यांना सुमारे १०० ते १५० फूट फरफटत नेण्यात आले. या दुर्दैवी हल्ल्यात देविदास यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची वार्ता समजताच वन विभागाच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. ग्रामस्थांच्या मदतीने मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी धामणगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलविण्यात आला. दरम्यान, शेतकरी देविदास टकले यांच्या पश्चात पत्नी नंदाबाई, मुलगा नितीन व कृष्णा असा परिवार आहे..१७ ऑक्टोबरपासून दोन तालुक्यांत वाघाचा वावरपाटोदा आणि आष्टी तालुक्यांच्या सीमावर्ती वनक्षेत्रात १७ ऑक्टोबरपासूनच रामलिंग नावाच्या वाघाचा वावर आहे. वन विभागाने यापूर्वीच परिसरातील गावांमध्ये सतर्कतेचा इशारा (अलर्ट) जारी केला होता. वाघाच्या हालचालींवर २४ तास बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी संशयित ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर देवळाली परिसरातील वनक्षेत्रात तातडीने रेस्क्यू ऑपरेशन राबविण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. तसेच मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय नियमानुसार तातडीने नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे..‘रामलिंग’ वाघाला तातडीने जेरबंद करातालुक्यातील लोखंडवाडी परिसरात ‘रामलिंग’ वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी देविदास टकले यांचा शनिवारी (ता. सात) झालेला मृत्यू अत्यंत दुर्दैवी असून, संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. नागरिकांच्या जिवाचे रक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, वन विभागाने या नरभक्षक वाघाला तातडीने जेरबंद करावे, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे. यापूर्वीही याच वाघाच्या हल्ल्यात राजेंद्र गोल्हार या शेतकऱ्याचा बळी गेला होता. त्यामुळे वन विभागाने विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी धस यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.