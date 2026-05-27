Beed: रिक्षाचालकांची दादागिरी थांबणार की नाही? चौकाचौकांत अनधिकृत थांबे, बीडकरांचा श्वास कोंडला; सुरक्षा धोक्यात

बीड: रस्त्यावरून चालताना पाठीमागून येणारा एखादा कर्कश हॉर्न... काळजाचा थरकाप उडवणारा वेग... आणि अगदी स्कुटीला घासून जाणारी मुजोर रिक्षा ! हा बीड शहरातील कोणत्याही मुख्य रस्त्यावरील दैनंदिन थरार आहे. आज बीडकरांना रस्त्यावरून चालताना किंवा वाहन चालवताना स्वतःचा जीव मुठीत धरावा लागत आहे. शहरात सध्या आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांचा धाक उरला आहे की नाही, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. .याचे मुख्य कारण म्हणजे शहरातील बेशिस्त आणि मुजोर ऑटो रिक्षाचालक वाहतुकीच्या साध्या नियमांना पायाखाली तुडवत, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या रिक्षाचालकांनी संपूर्ण शहराला ओलीस धरले असून या धुमाकुळाकडे पोलिस प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. या मुजोर रिक्षाचालकांमुळे निष्पाप विद्यार्थी, स्कुटीचालक महिला आणि नवीन चारचाकी वाहनधारकांना नाहक मनस्ताप व अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे..शहरातील नगर नाका, माने कॉम्प्लेक्स, डीपी रोड, कारंजा चौक, सुभाष रोड, जालना रोड आणि बार्शी रोडवरील प्रमुख शाळा व कोचिंग क्लासेस सुटण्याच्या वेळेस या रिक्षाचालकांचे भयंकर तांडव पाहायला मिळते. अधिकचे भाडे मिळवण्यासाठी गर्दीतून सुसाट रिक्षा काढणे, क्लासेसच्या बाहेर अस्ताव्यस्त रिक्षा लावल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडतो आणि पायी चालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धडकेची भीती सतत सतावत असते..स्कुटी किंवा दुचाकीवरून जाणाऱ्या महिला आणि तरुणींना या रिक्षाचालकांनी अक्षरशः टार्गेट केले आहे. अगदी गाडीला कट मारून ओव्हरटेक करणे, यामुळे महिला चालकांचा तोल जाऊन अपघात घडत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, एखाद्या महिलेने या बेशिस्त चालकाला हटकले, तर टोळक्याने गोळा होऊनपादचाऱ्यांचे जगणे मुश्कील आरडाओरडा करणे आणि दादागिरी करणे, ही या चालकांची रोजचीच पद्धत झाली आहे. केवळ कागदोपत्री कारवाई किंवा किरकोळ दंड करून हे रिक्षाचालक सुधारणारे नाहीत. वाहतूक शाखा आणि आरटीओने आता संयुक्त मोहीम राबवून परवाना नसलेल्या रिक्षा जप्त कराव्यात, बेशिस्त चालकांचे परमीट थेट रद्द करावे, अशी मागणी होत आहे..पादचाऱ्यांचे जगणे मुश्कीलशहरातल्या प्रमुख चौकात रिक्षाचालकांनी रस्त्याचा अर्ध्याहून अधिक भाग व्यापून अनधिकृतपणे रिक्षा उभ्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामुळे पादचाऱ्यांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि शाळकरी मुलांना दोन्हीं रिक्षांच्या मधून कसरत करत रस्ता काढावा लागतो. मागे-पुढे करताना रिक्षाचा धक्का लागून नागरिक जखमी होण्याच्या घटना रोजच्याच झाल्या आहेत. अधिकचे भाडे मिळवण्याच्या नादात हे रिक्षाचालक रस्त्याच्या मधोमधच रिक्षा थांबवून प्रवाशांना आवाज देत बसतात. एक रिक्षा पुढे निघाली की दुसरी लगेच त्याची जागा घेते, त्यामुळे हा रस्ता मोकळाच होत नाही. जर एखाद्या वाहनधारकाने रस्ता अडवल्याबद्दल जाब विचारला, तर चौकात टोळक्याने उभे असणारे इतर रिक्षाचालक थेट अंगावर धावून येतात..वाहतूक शाखेचे दुर्लक्षगंभीर बाब म्हणजे या अनधिकृत थांब्यांच्या हाकेच्या अंतरावर वाहतूक पोलिस हजर असतात, मात्र ते या समस्येकडे सोयीस्कर डोळेझाक करत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शाळा आणि क्लासेस सुटण्याच्या वेळेस रिक्षाचालकांचा थरकाप पाहायला मिळतो. क्षमतेपेक्षा जास्त शाळकरी मुलांना रिक्षात कोंबले जाते. पायी चालणाऱ्या लहान मुलांना अनेकदा धडका देऊन हे चालक पसार होतात. शाळा आणि क्लासेसच्या परिसरातील अनधिकृत थांबे तात्काळ हटवले पाहिजेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.."बस स्थानक, नगर नाका, साठे चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक असो वा बशिरगंज, रिक्षाचालकांनी रस्त्याच्या मधोमध थांबे बनवलेत. तिथून १०० मीटरवर पोलीस उभे असतात. पण ते डोळे झाकून घेतात. सामान्य माणूस दिसला की लगेच दंड ठोकता. मग शहर ओलीस धरणाऱ्या या रिक्षावाल्यांवर कारवाई करायला पोलिसांचे हात का कापतात ?"- संतोष गायकवाड, बीड"स्कुटीवरून जाताना हे रिक्षावाले इतक्या जवळून कट मारतात की अनेकदा महिला चालकांचा ताबा सुटून अपघात होतात. पाठीमागे लहान मुले बसलेली असतानाही यांना कसलीच दया माया नसते. चौकात अश्लील शेरेबाजी करणे आणि कट मारून घाबरवणे ही यांची रोजचीच पद्धत झाली आहे."- अॅड. राजेश शिंदे. बीड"शाळा आणि क्लासेस सुटण्याच्या वेळेस रिक्षाचालकांचा उन्माद पाहायला मिळतो. क्षमतेपेक्षा जास्त शाळकरी मुलांना रिक्षात कोंबले जाते. अधिकचे भाडे मिळवण्यासाठी गर्दीतून बेफाम वेगाने रिक्षा चालवल्या जातात. पायी चालणाऱ्या लहान मुलांना अनेकदा धडका देऊन हे चालक पसार होतात."- संतोष निकाळजे, नागरिक बीड"शहरातील बेशिस्त रिक्षाचालक आणि अनधिकृत थांब्यांवर लवकरच आरटीओच्या मदतीने कडक मोहीम राबवली जाईल. विनापरवाना. अल्पवयीन चालक आणि महिलांना त्रास देणाऱ्यांच्या रिक्षा ट जप्त करून गुन्हे दाखल करू. वाहतूक शिस्तीसाठी पोलिस कटिबद्ध आहेत."- विजय जाधवर, पोलिस उपनिरीक्षक, वाहतूक शाखा, बीड.