Beed News: बीडचा बार्शी रोड की मौत का कुआ?; पुलावरून कार खड्ड्यात कोसळता कोसळता वाचली

बीड: बीड शहरातील बार्शी रोड आता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. सोमवारी (ता. १२) रात्री धांडे नगर कमानीजवळील पुलावर एक मोठा अपघात थोडक्यात टळला. .वळण घेताना एक चारचाकी कार (एमएच २३ एच ५१२३) पुलाजवळच्या खोल खड्ड्यात कोसळता कोसळता बचावली. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. मात्र, या घटनेमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा नाकर्तेपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला..Chhatrapati Sambhajinagar: रजापूर शिवारात तिहेरी अपघात; पाच जखमी; टायर फुटल्याने वाळूचा हायवा उलटला, नंतर दोन कारची धडक.धांडे नगरजवळील या पुलाला ना संरक्षक कठडे आहेत, ना लोखंडी ग्रील. पुलालगत मोठे खड्डे पडले असून रात्रीच्या वेळी चालकांना रस्त्याचा अंदाज येत नाही..सोमवारच्या घटनेत कार खड्ड्याच्या टोकावर अडकल्याने चालक थोडक्यात बचावला. मात्र, या 'मौत का कुआ'मुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दिवसेंदिवस अपघात वाढत असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग ढिम्म हलण्यास तयार नाही..एखाद्याचा बळी गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का? असा संतप्त सवाल बीडकर विचारत आहेत. रस्त्याचे काम तत्काळ करून संरक्षक कठडे बसवावेत. अन्यथा, तीव्र आंदोलनाचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.