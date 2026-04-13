Beed News: आत कोण आहे? किती वेळ लावताय? लवकर बाहेर या; बसस्थानकाच्या स्वच्छतागृहात प्रवाशांचा मानसिक छळ; नशिबी दुर्गंधीचे आगार

बीड: आत कोण आहे? किती वेळ लावताय? चला, लवकर बाहेर या... मागच्यांना उशीर होतोय! हे शब्द एखाद्या गजबजलेल्या बाजारातले नाहीत, तर कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या बीडच्या स्मार्ट बसस्थानकावरील स्वच्छतागृहाबाहेरचे आहे. खिशातून १० ते १५ रुपये मोजूनही प्रवाशांच्या नशिबी जी वागणूक येतेय, ती एखाद्या अपमानापेक्षा कमी नाही..लांबचा प्रवास करून आलेला एखादा वृद्ध प्रवासी किंवा लहान मुलासोबत असलेली महिला, घाईघाईने स्वच्छतागृहात जाते. पण, तिथे गेल्यावर ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांच्या कर्कश ओरडण्याचा आणि टोमण्यांचा सामना करावा लागतो. दरवाजावर टकटक करणे, आत किती वेळ बसलात याचा हिशेब विचारणे आणि जास्तीचा वेळ झाला तर थेट अपमान करणे, असा संतापजनक प्रकार इथे रोजचा झाला आहे..हे दृश्य पाहिल्यावर प्रश्न पडतो, की प्रवाशांनी पैसे नक्की कशासाठी द्यायचे? सुविधेसाठी की या मानसिक छळासाठी? नियमानुसार वापरकर्ता शुल्क दिल्यावर किमान सन्मान मिळणे अपेक्षित आहे, मात्र, बीड बसस्थानकावर प्रवाशांची ही उघड लूट आणि मानहानी स्मार्ट कारभाराच्या चिंध्या उडवणारी ठरत आहे. बसस्थानकाच्या या देखण्या आणि चकाचक इमारतीकडे दुरून पाहिलं की वाटतं, आता आपला प्रवास सुखाचा होणार. पण जसं बसस्थानकात पाऊल टाकावं, तसं वास्तवाचे चटके बसायला सुरवात होते..नाकाला रुमाल लावल्याशिवाय इथे दोन मिनिटं उभं राहणंही कठीण झालंय. कोट्यवधी रुपये खर्च करून ही इमारत बांधली, पण सोयीसुविधांच्या नावानं मात्र इथं स्मार्ट बोंबाबोंब आहे... ही व्यथा आहे बीडच्या बसस्थानकावर गाडीची वाट पाहत उभ्या असलेल्या एका वैतागलेल्या प्रवाशाची. बीडचे हे नवीन बसस्थानक सध्या प्रवाशांसाठी सुविधांचे आगार कमी आणि दुर्गंधीचे आगार जास्त ठरत आहे. नवीन बसस्थानकाची इमारत उभी राहिली तेव्हा बीडकरांना वाटले होते, की आता तरी जुन्या समस्यांपासून सुटका होईल..मूकसंमती की हतबलता?एसटी महामंडळाच्या नवीन निर्णयानुसार १५ एप्रिलपासून २ रुपये अधिभार आकारला जाणार आहे. मात्र, तो लागू होईपर्यंत या ठेकेदारांच्या मनमानीला लगाम कोण घालणार? पे-अँड-युजच्या नावाखाली प्रवाशांची दिवसाढवळ्या लूट सुरू असताना स्थानिक प्रशासन आणि अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून गप्प का, असा सवाल संतप्त प्रवासी विचारत आहेत. नवीन बसस्थानक असूनही जुन्याच समस्यांचा विळखा कायम असल्याने बीडकरांच्या पदरी निराशाच आली आहे..मात्र, पहिल्याच अवकाळी पावसाने या इमारतीचे आणि प्रशासनाच्या कामाचे पितळ उघडे पाडले. पावसाचे पाणी थेट स्लॅबमधून खाली येत असल्याने बसस्थानकाच्या आत तळी साचली होती. नवीन इमारत असूनही छत गळतेच कसे, असा संतापजनक प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत. एका बाजूला पावसाने बांधकामाची गुणवत्ता चव्हाट्यावर आणली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्वच्छतागृहांच्या ठेकेदारांनी प्रवाशांना वेठीस धरले आहे..एसटी महामंडळाने आता प्रत्येक तिकिटावर २ रुपये स्वच्छता अधिभार आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांची ठेकेदारांच्या लुटालुटीतून सुटका होईल, अशी आशा असली तरी महामंडळ ही जबाबदारी स्वतः किती सक्षमपणे पेलणार, याची धाकधूक प्रवाशांना आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, बसस्थानक परिसरात कचऱ्याचे ढिगारे साचलेले आहेत. स्वच्छतागृहातून येणारी तीव्र दुर्गंधी प्रवाशांना नकोशी वाटते. महामंडळाकडे आधीच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असताना, ही नवीन स्वच्छता मोहीम केवळ कागदावरच राहणार की प्रत्यक्षात प्रवाशांना दिलासा मिळणार, हे पाहावे लागेल.." पैसे देऊनही आम्हाला शांततेत सुविधा वापरता येत नाही. ठेकेदाराचे कर्मचारी अशा पद्धतीने ओरडतात की जणू काही आम्ही फुकट सेवा घेत आहोत. बीड बसस्थानकाची ही दादागिरी आता थांबलीच पाहिजे."- विठ्ठलराव काळे, प्रवासी" प्रवेशद्वारापासूनच दुर्गंधीचा वास येतो. आत शिरल्यावर स्वच्छता तर सोडाच, पण साधे पाणीही नसते. पैसे १० रुपये मागतात, आणि आत गेल्यावर लवकर उठा म्हणून दरवाजा वाजवला जातो. हा तर प्रवाशांचा अपमान आहे."- सचिन बडवे, प्रवासी