Beed News: ना दरपत्रक, ना पावती; प्रवाशांनाच दमदाटी; बसस्थानकात पार्किंगच्या नावाखाली लूट; कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर, माफियांचे राज्य

बीड: बस पकडायची म्हणून गाडी उभी केली, तर दोन-चार मुलं अंगावर धावून आली. पावती मागितली तर थेट गचांडी धरली आणि हाणामारीची भाषा केली. धक्कादायक म्हणजे, बस स्थानकावरच्या पोलिसांकडे दाद मागायला गेलो, तर त्यांच्यासमोरच त्या पोरांनी मला मारहाण केली. आता सांगा, सामान्य माणसाने दाद मागायची कुणाकडे? ही पार्किंग आहे की गुंडांचं वसुली केंद्र?.ही व्यथा केवळ एका प्रवाशाची नाही, तर जिल्ह्याचं मुख्य केंद्र असलेल्या बीड बस स्थानकात रोज येणाऱ्या हजारो नागरिकांची आहे. सध्या बीड बस स्थानकाचा कारभार रामभरोसे झाला असून, पार्किंगच्या नावाखाली प्रवाशांची उघडपणे लूट सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या लुटीकडे प्रशासन का दुर्लक्ष करत आहे, असा सवाल आता विचारला जात आहे. नियमानुसार पार्किंगच्या ठिकाणी दराचा फलक असणे बंधनकारक आहे, पण येथे तो जाणीवपूर्वक लपवण्यात आला असून कोणतीही अधिकृत पावती न देता पैसे उकळले जात आहेत..बस स्थानक प्रशासन आणि पार्किंग कंत्राटदार यांच्यात असलेल्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळेच हा अनागोंदी कारभार सुरू असल्याची चर्चा प्रवाशांमध्ये आहे. अधिकाराची भाषा करणाऱ्या किंवा पावती मागणारे प्रवासी या पार्किंग माफियांच्या निशाण्यावर आहेत.स्थानक प्रमुखांकडे तक्रार करायला गेल्यावर तिथेही सुनावणी होण्याऐवजी तक्रारदारालाच गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पोलिसांच्या उपस्थितीत जर सामान्यांवर हात उचलला जात असेल, तर बीड बस स्थानकात कायद्याचा धाक उरला आहे का? असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..खाकीचा धाक संपला?सामान्य माणसाने अन्यायाविरुद्ध दाद कोणाकडे मागावी? हा प्रश्न येथे उपस्थित होतोय. पार्किंगच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या लुटीची तक्रार जर पोलिसांकडे केली, तर कंत्राटदाराची माणसे चक्क पोलिसांच्या उपस्थितीतच प्रवाशांवर हात उचलतात. पोलिसांचा धाक उरला नसल्याने या पार्किंग माफियांचे धाडस वाढले आहे.प्रशासनाचे अर्थपूर्ण मौन?नियमानुसार पार्किंगच्या ठिकाणी दराचा मोठा फलक असणे आणि रीतसर पावती देणे बंधनकारक आहे. मात्र, बीड बस स्थानकात या नियमांना केराची टोपली दाखवली गेली आहे. स्थानक प्रमुखांचे आणि पार्किंग चालकांचे मैत्रीपूर्ण संबंध सर्वश्रुत असल्यानेच हा सर्व अनागोंदी कारभार सुरू असल्याची चर्चा आहे.."माझ्या डोळ्यादेखत एका तरुणाला पार्किंगच्या कारणावरून मारहाण झाली. पोलिसांकडे गेल्यावर तिथेही दाद मिळत नाही. जर स्थानकात सुरक्षा मिळणार नसेल, तर आम्ही जायचे कुठे? हे पार्किंग कंत्राट तत्काळ रद्द व्हायला हवे."- रामेश्वर शिंदे, नागरिक"बस स्थानकात गाडी लावली की पावती मागण्याचा आमचा अधिकार आहे. मात्र, पावती मागितली की पार्किंगवाले अंगावर धावून येतात. प्रशासनाने बोर्ड का लावला नाही? ही सरळ सरळ लूट आहे. एसटी महामंडळ झोपले आहे का?"- विशाल कोळपे, नागरिक"ना बोर्ड, ना गणवेश, ना पावती. कोणीही येतो आणि पैसे मागतो. ही पार्किंग आहे की अवैध वसुलीचे केंद्र? स्थानक प्रमुखांनी यावर तत्काळ उत्तर दिले पाहिजे, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू."- सुनील जाधव, नागरिक.