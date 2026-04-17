Beed News: सुरक्षा रक्षकांची फौज, तरी दोन दिवसांआड चोरी; बीडचे बसस्थानक रामभरोसे; पोलिस चौकी बनली विक्रेत्यांचे गोदाम अन् तळीरामांचा अड्डा

बीड: बीड बसस्थानकात प्रवासी सुरक्षा वाऱ्यावर असून, सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे रामभरोसे आहे. येथील सुरक्षेचा कारभार पाहता, बसस्थानक आता चोरांचे 'आडगाव' बनले आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, येथे १८ ते २० सेक्युरिटी गार्ड आणि दोन पोलिस कर्मचारी नियुक्त असूनही चोरीच्या घटना मात्र दोन दिवसांआड घडत आहेत..बसस्थानकातील सुरक्षेसाठी एकावेळी चार याप्रमाणे एकूण १८ ते २० खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. एवढा फौजफाटा असूनही प्रवाशांच्या सामानावर डल्ला मारण्याचे प्रकार थांबत नाहीत. या गार्ड्सच्या उपस्थितीवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..येथे दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आहे. मात्र, त्यांचे काम सुरक्षा देणे नसून केवळ हजेरी लावणे आणि स्वतःचे फोटो काढून निघून जाणे इतकेच आहे. त्यांना प्रवाशांच्या सुरक्षेपेक्षा स्वतःच्या सोयीने येण्या-जाण्यात जास्त रस आहे.केवळ सुरक्षा देण्यातच अपयश येत नाही, तर चोरीची घटना घडल्यानंतर पोलिसांकडून तक्रार नोंदविण्यासाठीही टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढत चालले आहे..रात्री चौकीतचरंगतात पार्ट्याबसस्थानकातील पोलिस चौकीचा रात्रीच्या अंधारात तळीराम येथे शिरफायदा घेतात. येथे सर्रास मद्यपानाच्या पार्ट्या केल्या जात असल्याने या परिसराचे वातावरण असुरक्षित बनले आहे. ज्या ठिकाणी प्रवाशांना सुरक्षित वाटावे, तिथेच आता गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा वावर वाढल्याने सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..प्रवासी वाऱ्यावर, प्रशासन सुस्तएकीकडे दोन दिवसांआड चोरी होते, दुसरीकडे सुरक्षा यंत्रणा फोटो काढण्यात मग्न आहे. बसस्थानकाचे रूपांतर आता गुन्हेगारांच्या सुरक्षित आश्रयस्थानात झाले आहे का? असे सवाल प्रवाशांमधून विचारला जात आहे. कागदावरची ही सुरक्षा यंत्रणा आता प्रवाशांच्या विश्वासाला तडा देत असून, वरिष्ठ अधिकारी या फोटो-सुरक्षा यंत्रणेवर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..पोलिस चौकीत फेरीवाल्यांचे गोदामबसस्थानकात प्रवाशांच्या संरक्षणासाठी उभारलेली पोलिस चौकी मात्र सध्या धूळखात पडून आहे. ज्या चौकीत पोलिस कर्मचारी असावेत, तिथे सध्या खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांचे साहित्य ठेवलेले दिसते. हा प्रकार म्हणजे बसस्थानकाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.